Turbulente Tage für RB Leipzig: Am Mittwoch verspielte der Tabellendritte die vorzeitige Champions-League-Qualifikation, am Donnerstag unterschrieb Superstar Timo Werner einen Vertrag beim FC Chelsea. Am Samstag winkt nun nicht nur die endgültige Qualifikation für die Königsklasse, sondern auch Platz zwei - wenn im direkten Duell das schwächelnde Borussia Dortmund geschlagen wird. (Bundesliga: RB Leipzig - BVB am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Vor dem Topspiel äußern sich Trainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Markus Krösche über die Planungen nach dem Werner-Abgang und das Spiel gegen den BVB.

Die Pressekonferenz ab 14 Uhr im LIVETICKER:

Anzeige

(Zum Aktualisieren hier klicken)

+++ Werner schließt sich Chelsea an +++

Timo Werner hat am Donnerstag einen Vertrag bis 2025 beim FC Chelsea unterschrieben. Die Blues zogen die Ausstiegsklausel in Werners Vertrag bei RB und überweisen 53 Millionen Euro an die Sachsen.

Der 24-Jährige hinterlässt mit 93 Toren in 157 Spielen, darunter 26 in dieser Saison, eine große Lücke, die RB nun schließen muss. Als Nachfolger im Gespräch sind Milot Rashica von Werder Bremen und Hwang Hee-chan von Red Bull Salzburg.

+++ Herzlich willkommen +++

Zur Spieltags-PK ab 14 Uhr wird sich neben Trainer Julian Nagelsmann auch Sportdirektor Markus Krösche den Fragen der Journalisten stellen.

Der Grund hierfür ist klar: Der Wechsel von Timo Werner und die sich ergebenden Folgen für RB. Im LIVETICKER verpassen Sie nichts.