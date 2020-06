Mit einem kaum mehr für möglich gehaltenen Endspurt hat sich Werder Bremen den Relegationsplatz gesichert.

Die Elf von Trainer Florian Kohfeldt schoss am letzten Spieltag der Bundesligasaison den 1. FC Köln mit 6:2 vom Platz und profitierte von Fortuna Düsseldorfs 0:3-Pleite bei Union Berlin.

Werder muss noch einen Tag auf seinen Gegner in der Relegation warten. Im Fernduell des 34. Spieltags in der 2. Liga kämpfen am Sonntag der 1. FC Heidenheim und der Hamburger SV um das zweite Relegations-Ticket (ab 15.30 Uhr alle Zweitliga-Spiele im LIVETICKER).

Die Schwaben wären mit einem Sieg in Bielefeld durch, während der HSV beim Spiel gegen Sandhausen auf fremde Hilfe angewiesen ist.

Das Relegations-Hinspiel, bei dem die Bremer Heimrecht haben, findet am kommenden Donnerstag statt. Das Rückspiel steigt vier Tage später - dann spielt der Zweitligist zu Hause (beide Duelle live auf DAZN).