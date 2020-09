Eine halbe Stunde war gespielt, als Erling Haaland so richtig in Fahrt kam. Bei einer Rudelbildung geriet Dortmunds Stürmer mit Augsburgs Kapitän Jeffrey Gouweleeuw aneinander, beide sahen die Gelbe Karte.

Es war durchaus eine Szene mit Symbolcharakter. Haaland haderte mit dem Gegner, mit dem Dortmunder Spiel und auch mit sich. Denn sportlich konnte sich der 20-Jährige kaum in Szene setzen.

Es dauerte bis zur 90. Minute, dass Haaland seine erste Torchance bekam. Doch der Norweger scheiterte an Torhüter Rafal Gikiewicz.

In der vergangenen Saison hatte Haaland gegen Augsburg mit drei Toren noch ein sensationelles Debüt bei Borussia Dortmund gefeiert. In dieser Spielzeit aber ist er noch nicht in Tritt gekommen und wartet sogar noch auf einen Treffer aus dem Spiel heraus.

Noch kein Tor aus dem Spiel heraus

Beim 5:0 in der ersten Pokalrunde beim MSV Duisburg konnte er sich ebenso wenig in die Torschützenliste eintragen wie an diesem Samstag in Augsburg. Einzig ein Elfmetertor beim 3:0 beim Bundesligastart gegen Gladbach steht zu Buche, nachdem er Teamkollege Jadon Sancho vor der Ausführung den Ball abgenommen hatte.

Haaland, der stets nach eigenen Toren lechzt, fehlt aktuell die Wucht und Durchschlagskraft. In Augsburg kam noch hinzu, dass er vor dem 0:1 durch Felix Uduokhai in der 40. Minute das Abseits aufhob und die ernüchternde 0:2-Niederlage mit einleitete.

Haalands Durchhänger liegt nicht nur an ihm selbst. Gegen defensiv starke Augsburger konnten die Teamkollegen Haaland kaum gefährlich in Szene setzen.

"Das war defensiv und offensiv zu wenig", sagte BVB-Verteidiger Manuel Akanji. Mats Hummels monierte: "Aus den Situationen haben wir zu wenige Chancen kreiert und die wenigen nicht genutzt." Das trifft auch auf Haaland zu.

Und so erlebten die Dortmunder vor dem Supercup am Mittwoch gegen den FC Bayern einen frühen Rückfall, bei dem ausgerechnet der frühere Schalker Daniel Calgiuri in der 54. Minute für das Endergebnis sorgte und die Borussia empfindlich traf. (Spielplan der Bundesliga 2020/21)

Akanji: "Geht mal so, mal so aus"

Statt Dortmund ist nun Augsburg zumindest bis zum Sonntagabend Tabellenführer - erstmals in der Geschichte des Vereins. (Tabelle der Bundesliga)

Die Skeptiker, die der jungen Dortmunder Mannschaft um Haaland, Sancho, Giovanni Reyna und Jude Bellingham noch nicht die nötige Konstanz zutrauen, fühlten sich bestätigt.

Irritierend wirkten auch einige Aussagen nach dem Spiel. Hummels etwa, der nicht für unreflektierte Statements bekannt ist, hatte "in vielen Bereichen ein gutes Spiel" gesehen. Akanji meinte lapidar: "Es geht mal so, mal so aus. Man findet immer was, wenn wir die Spiele verlieren."

Das klingt nicht nach dem notwendigen Biss, um den FC Bayern im Meisterkampf attackieren zu können.