Historischer Rekord für Jude Bellingham.

Der Neuzugang von Birmingham City feierte beim 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach sein Bundesliga-Debüt – und trug sich gleich in die Scorerliste ein.

In der 35. Minute legte der 17-Jährige den Führungstreffer der Dortmunder auf. Mit der Fußspitze spitzelte er den Ball zu seinem gleichaltrigen Teamkollegen Giovanni Reyna, der ins lange Eck abschloss und seinen ersten Bundesliga-Tor erzielte.

Durch den Assist avancierte Bellingham mit 17 Jahren und 82 Tagen zum jüngsten Assistgeber seit detaillierter Datenerfassung in der Bundesliga. (Service: SPIELPLAN der Bundesliga)

Es ist bereits der zweite Rekord, den das englische Megatalent innerhalb kürzester Zeit aufstellte. Beim 5:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg traf Bellingham und wurde somit jüngster Torschütze überhaupt im DFB-Pokal.

Damit nicht genug: Bellingham ist sogar der jüngste Torschütze des BVB überhaupt in einem Pflichtspiel. Bislang hielt diesen Rekord Nuri Sahin, der am 26. November 2005 in der Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg im Alter von 17 Jahren und 82 Tagen traf.

In der englischen U21 kam der Mittelfeldspieler schon mit 17 Jahren und 67 Tagen zum Einsatz und war damit der jüngste Debütant der U21 in der englischen Geschichte. Da der Youngster beim 6:0 gegen den Kosovo auch gleich traf, ist er logischerweise auch der jüngste Torschütze der englischen U21-Historie.