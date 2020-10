Miserabler Beginn für den FC Bayern.

Alphonso Davies musste in der Partie gegen Eintracht Frankfurt (FC Bayern München - Eintracht Frankfurt JETZT im LIVETICKER) bereits nach zwei Minuten vom Feld. Der Kanadier knickte in der ersten Spielminute im Mittelkreis ohne gegnerische Einwirkung böse um und musste gestützt das Feld verlassen.

Thomas Müller rief direkt die Ärzte und sprach von einer Verletzung am Sprunggelenk. Lucas Hernández, der dem Shootingstar der vergangenen Saison zuletzt den Rang abgelaufen hatte, ersetzte ihn.

Der frühe Schock schien die Bayern aber nicht lange zu beirren. In der 9. Minute traf Robert Lewandowski zur 1:0-Führung, in der 26. Minute legte der Pole das 2:0 nach.

Flick: Davies hatte "vielleicht ein Tief"

Cheftrainer Hansi Flick hatte zuletzt erklärt, warum Hernández in den vergangenen Wochen häufig den Vorzug bekommen hatte.

"Lucas sieht sich eher als Innenverteidiger, aber spielt die Position des Außenverteidigers sehr gut. Er bringt uns eine gewisse Qualität, auch im Spiel gegen den Ball. Ich bin sehr zufrieden. Er hat in der Endphase der letzten Saison gezeigt, wo er seine Stärken hat. Er zeigt die jetzt auch von Anfang an in dieser Saison", erklärt der Cheftrainer vor dem ersten Gruppenspiel der Münchner in der Champions League gegen Atlético Madrid (4:0) auf SPORT1-Nachfrage.

"Alphonso hatte vielleicht ein Tief, aber er bekommt all unsere Unterstützung", sagte Flick. Diese Hilfe benötigt Davies nach seiner Verletzung wohl umso mehr.