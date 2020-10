Lewandowski-Wahnsinn in München!

Beim turbulenten 4:3 (1:0) gegen Hertha BSC erzielte Robert Lewandowski alle vier Treffer - den entscheidenden per Elfmeter in der Nachspielzeit (90.+3). (Spielplan der Bundesliga 2020/21)

In der Tabelle kletterte die Mannschaft von Hansi Flick auf den vierten Platz, Hertha bleibt nach der zweiten Niederlage in Serie in der unteren Tabellenhälfte hängen. (Tabelle der Bundesliga)

Robert Lewandowski (40.) brachte die Bayern mit seinem 100. Bundesliga-Tor in der Münchner Allianz Arena in Führung. Kurz nach der Pause legte Europas Fußballer des Jahres (51.) nach starker Vorarbeit von Startelf-Debütant Chris Richards sein drittes Saisontor nach. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Jhon Córdoba (60.) sorgte mit dem Anschlusstreffer für die Hertha wieder für Spannung. Matheus Cunha (71.) glich nach einem starken Solo und einem Doppelpass mit Krzysztof Piatek aus.

Lewandowski (85.) brachte die Bayern mit seinem dritten Treffer des Abends vermeintlich auf die Siegerstraße. Aber Joker Jessic Ngankam (89.) glich für die Hertha noch mal aus. In der Nachspielzeit schlug Lewandowski erneut zu.

Zunächst hatten die Bayern aber Glück: Die vermeintliche Führung der Berliner durch Córdoba (16.) zählte nicht, weil der Angreifer zuvor knapp im Abseits stand. Thomas Müllers (36.) Kopfballtor kassierte der Videoassistent ebenfalls wegen einer knappen Abseitsstellung.

