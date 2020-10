Der 1. FSV Mainz 05 hat auch das sechste Spiel der aktuellen Bundesliga-Saison verloren - und das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte bleibt nach dem 1:3 beim FC Augsburg nicht nur Tabellenschlusslicht, es stellte obendrein noch einen Negativ-Rekord auf.

Der Mainzer Saisonstart ist zum aktuellen Zeitpunkt der Saison der schlechteste in der Bundesliga-Geschichte!

Erst einmal überhaupt stand außer den 05ern ein Team nach den ersten sechs Spieltagen noch ohne eigenen Punkt da - Fortuna Düsseldorf in der Saison 1991/92. (Service: Tabelle der Bundesliga)

Nur ein Team außer Mainz punktlos nach sechs Spielen

Die Rheinländer hatten mit 4:15 allerdings das etwas bessere Torverhältnis als Mainz aktuell (5:18). Fortuna stieg damals übrigens als Tabellenletzter ab.

Selbst Tasmania Berlin, das in der Saison 1965/66 als schlechtester Absteiger in die Bundesligageschichte einging (10 Punkte am Saisonende, umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel), hatte nach sechs Spieltagen bereits einen Sieg ergattert.