Bayern-Umbruch: Welche Stars müssen zittern?

Zwar sind in dieser Saison noch zwei Bundesliga-Partien zu spielen, doch der Fokus von Max Eberl und Christoph Freund dürfte sich nach dem Aus in der Königsklasse gegen Real Madrid jetzt gänzlich auf zwei Punkte verschieben: Die Trainersuche und den angekündigten Umbruch des Kaders.

Bereits bei seiner Vorstellung Ende Februar hatte der Sportvorstand angekündigt, jeden Star zu hinterfragen. Als die schwankenden Leistungen der Mannschaft mit der Niederlage in Heidenheim ihren Tiefpunkt erreichten, legte Eberl sogar nochmal nach und wurde richtig deutlich: „Das ist nicht das Gesicht von Bayern München . Ich denke schon, dass einiges passieren muss.“

Eberl nimmt alle unter die Lupe

Inzwischen ist einiges passiert, die Leistungen wurden besser - vor allem die beiden Partien gegen Real Madrid zeigten, dass enorme Qualität im Kader der Münchner steckt. Trotzdem steht die Marschroute der Bosse fest. „Dass man sich Gedanken über den Kader macht, ist nur allzu normal“, erklärte Eberl nach dem Hinspiel auf Nachfrage von SPORT1 . Er mache seine Entscheidungen nicht an einzelnen Spielen fest.

Und so stehen einige Stars auf der Kippe und gelten als potenzielle Kandidaten für einen Abschied. Allen voran: Alphonso Davies. Der Kanadier und sein Berater flirten schon seit geraumer Zeit mit einem Transfer zu Real Madrid . Teils öffentlich und inklusive Vorwürfen gegen die Bayern.

Davies vermeidet Bekenntnis

Zwar wäre Davies im Estadio Santiago Bernabéu mit seinem sehenswerten Treffer fast zum Helden avanciert, doch in der Breite waren seine Leistungen in der laufenden Saison einfach zu schwach. Von seiner Qualität hat Davies in den letzten Monaten zu wenig gezeigt.