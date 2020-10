Der FC Bayern eilt weiterhin von Sieg zu Sieg.

Nach dem 2:1-Erfolg bei Lokomotive Moskau in der Champions League steht für das Team von Erfolgscoach Hansi Flick wieder Alltag in der Bundesliga an. Am Samstag ist der deutsche Rekordmeister beim 1. FC Köln zu Gast. (1. FC Köln - FC Bayern am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

"Es war ein Arbeitssieg, der dreckig war, ja. Moskau hat das sehr gut gemacht - sie haben uns das eine oder andere Mal wehgetan", sagte Flick nach dem - fast schon ungewohnt - knappen Sieg in der russischen Hauptstadt.

Anzeige

Die einzigen Sorgen dürfte Flick in Hinblick auf den Kader verspüren. Mit Alphonso Davies fällt der Shootingstar auf der linken Abwehrseite wohl bis Jahresende wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk aus.

Außerdem verlangt der straffe Terminplan den Spielern alles ab und auch der Fitness-Zustand bei einigen Neuzugängen ist unklar.

Daher wird es spannend zu sehen sein, ob Flick seine Startelf in Köln kräftig durchwirbelt. Dazu wird er beim Presstalk am Freitagmittag Stellung beziehen. Ab 11.30 Uhr stellt er sich den Fragen der Journalisten.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER.

Hier aktualisieren

+++ Gleich geht´s los +++

Hansi Flick wird jeden Moment erwartet.

+++ Bayern mit guter Statistik gegen Köln +++

Für die Kölner war gegen den FC Bayern zuletzt selten was zu holen. Von den letzten 12 Partien gegen den Effzeh verloren die Münchner keine einzige. Die letzte Niederlage liegt fast zehn Jahre zurück.