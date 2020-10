Dem Comeback von Leroy Sané steht nichts mehr im Weg!

Der Neuzugang absolvierte am Donnerstag erstmals seit seiner Kapselverletzung im Knie wieder eine komplette Trainingseinheit mit der Mannschaft des FC Bayern.

Der Nationalspieler hatte sich Ende September verletzt und musst eine Zwangspause einlegen. Beim nächsten Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt könnte der 24-Jährige, der von Manchester City nach München kam, erstmals seit dem 2. Spieltag wieder im Kader stehen.

Wie der FC Bayern auf seiner Website mitteilte, hinterließ Sané bei seiner Rückkehr ins Team einen guten Eindruck. Am Vormittag trainierte er mit den Spielern, die tags zuvor in der Champions League beim 4:0 gegen Atlético Madrid nicht in der Startelf gestanden hatten. Dabei machte er bei "intensiven Sprints und Spielformen" wieder voll mit.

Nach einem kurzen Gespräch mit Bayerns Cheftrainer Hansi Flick habe Sané dann auch noch eine Sonderschicht eingelegt und zusammen mit Co-Trainer Miroslav Klose an seinem Abschluss gefeilt. Weil Serge Gnabry positiv auf Covid-19 getestet wurde, kommt Sanés Rückkehr für den FCB genau zur richtigen Zeit - auch weil Douglas Costa ein weiterer Flügelspieler laut Flick noch "bei 100 Prozent" ist.

Anders als Sané muss sich Neuzugang Tanguy Nianzou weiter gedulden. Der junge Franzose trainiert nach einer Oberschenkelverletzung weiter individuell.