Niklas Süle reist offenbar mit dem FC Bayern zum Auswärtsspiel in der Bundesliga nach Stuttgart. Nach Informationen der Bild steht der Innenverteidiger wieder im Kader des deutschen Rekordmeisters.

Der Ex-Hoffenheimer musste sich Anfang November nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne begeben und fehlte nach seiner Rückkehr ins Training am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen (1:1) und unter der Woche gegen RB Salzburg (3:1) in der Champions League im Aufgebot. (Tabelle der Fußball-Bundesliga)

Trainer Hansi Flick hatte Süles Fehlen mit Trainingsrückstand begründet. Am Freitag hatte er sich nicht festgelegt, ob er den 25-Jährigen für das Duell beim VfB wieder nominieren wollte. Offenbar veranlasste ihn die letzte Übungseinheit vor der Abreise aber dazu.

Letzter Spiel von Süle für Bayern im Oktober

"Nach dem Abschlusstraining entscheiden wir, wer mit nach Stuttgart fährt. Er hat enorme Qualität und bekommt alle Hilfe die er braucht. Er muss sein Potenzial ausschöpfen und braucht dafür die notwendige Fitness", hatte Flick auf der Pressekonferenz vor dem 9. Spieltag erklärt.

Süle war letztmals am 31. Oktober beim 2:1-Sieg des FC Bayern in der Bundesliga beim 1. FC Köln für die Münchner aufgelaufen und hatte die vollen 90 Minuten absolviert.