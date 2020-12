Am Samstagnachmittag finden vier Partien des zehnten Spieltags der Bundesliga statt. Die Augen der Fans werden vor allem auf Borussia Dortmund gerichtet sein.

Der BVB muss nach seinem Ausrutscher gegen den 1.FC Köln schnell wieder in die Spur finden und ist bei Eintracht Frankfurt gefordert (Bundesliga: Frankfurt - Dortmund am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Bei einem erneuten Patzer droht Tabellenführer FC Bayern bei einem Sieg am Abend gegen Leipzig davonzuziehen (Tabelle der Bundesliga).

BVB mit Hummels und Brandt - Reus auf der Bank

Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre ist gebeutelt. "Einige Spieler sind sehr müde", sagte er.

Stürmer Erling Haaland hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt wochenlang aus. Der angeschlagene Abwehrchef Mats Hummels ist rechtzeitig fit geworden und steht in der Startelf. Dort fehlt Kapitän Marco Reus. Dafür erhält Julian Brandt mal wieder eine Chance von Beginn an. Im Mittelfeld setzt Favre auch Mo Dahoud und Axel Witsel.

Supertalent Youssoufa Moukoko sitzt zunächst auf der Bank "Er ist gut angekommen und hat sich sofort gezeigt", lobte der Trainer.

Die Aufstellungen: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, N'Dicka - Durm, Sow, Rode, Kostic - Kamada, Barkok - Silva

Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Morey, Dahoud, Witsel, Schulz - Sancho, Brandt, Reyna

Gladbach will Wut wegschießen

Mit Borussia Mönchengladbach kämpft am Samstag eine weitere Mannschaft um den Anschluss an die Spitzengruppe (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga).

Die Fohlen reisen zum seit dem ersten Spieltag erfolglosen SC Freiburg (Bundesliga: SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Unter der Woche kassierte das Tabellensiebte aus Gladbach in der Champions League eine bittere 2:3-Niederlage gegen Inter Mailand.

Vor allem Coach Marco Rose hatte sich über einige Entscheidungen der Schiedsrichter aufgeregt. "Ich habe ihm - in den Emotionen des Spiels - frohe Weihnachten gewünscht", sagte er auf DAZN.

Nun will sich Gladbach der Wut entledigen. "Wir reisen da mit einem guten Gefühl hin, haben eine gute Atmosphäre und wollen ein gutes Spiel machen", so Roses Plan.

Neben diesen Spielen empfängt auch noch Aufsteiger Arminia Bielefeld den wieder erstarkten FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln trifft zu Hause auf den VfL Wolfsburg (Bundesliga: Arminia Bielefeld - Mainz 05 und 1.FC Köln - VfL Wolfsburg am Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Aufstellungen:

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach

Freiburg: Müller - Schlotterbeck, Gulde, Lienhart - Schmid, Santamaría, Höfler, Schmid - Höler, Grifo - Demirovic

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Zakaria, Wendt - Kramer, Neuhaus - Embolo, Stindl, Wolf - Pléa

1. FC Köln - VfL Wolfsburg

Köln: T. Horn - Cestic, Bornauw, J. Horn - M. Wolf, Skhiri, Rexhbekaj, Özcan, Jakobs - Duda, Thielmann

Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Steffen, Philipp, Brekalo - Weghorst

Arminia Bielefeld - FSV Mainz 05

Bielefeld: Ortega - Brunner, van der Hoorn, Nilsson, Lucoqui - Hartel, Prietl, Yabo - Doan, Klos, Schipplock

Mainz: Zentner - St. Juste, Hack, Niakhaté, Brosinski - Barreiro, Fernandes - Quaison, Boetius, Aaron - Mateta

