Geschichte geschrieben, trotzdem verloren: Auch das erste Tor von Wunderkind Youssoufa Moukoko konnte den ersten herben Rückschlag für den neuen BVB-Trainer Edin Terzic nicht verhindern.

Borussia Dortmund unterlag zum Auftakt des 13. Spieltags Überraschungsteam Union Berlin mit 1:2 (0:0). (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

"Wir haben zwei Spiele in der Bundesliga durch Standards verloren, das ist eine Katastrophe", schimpfte Mats Hummels bei DAZN: "Wir hauen uns einfach selber in die Pfanne, das darf nicht sein. Dass ein gegnerischer Stürmer so frei steht, ist unverzeihbar." Bereits beim 1:2 gegen den 1. FC Köln Ende November hatte der BVB zwei Gegentore nach Standards kassiert.

Moukoko schreibt Geschichte - Union jubelt dank Standard-Toren

Der starke Moukoko erzielte in der 60. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Mit 16 Jahren und 28 Tagen ist Moukoko damit der jüngste Torschütze der Bundesliga-Historie. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Zuvor hatte Taiwo Awoniyi (57.) die Eisernen nach einer Ecke von Christopher Trimmel in Führung gebracht. Marvin Friedrich (78.) schockte den BVB in der Schlussphase erneut nach einer Standardsituation.

Union-Kapitän Trimmel zieht den Hut vor Moukoko

"Es ist super, dass wir durch zwei Standards das Spiel gewinnen", sagte Kapitän Christopher Trimmel im ZDF: "Es war viel Leidenschaft dabei, kein Gegner hat es leicht gegen uns." Bei allem Jubel über den Sieg dachte der Österreicher auch an Moukoko: "Man muss dem jungen 16-Jährigen zum Bundesligator gratulieren, das ist etwas ganz Besonderes."

Dennoch enttäuschten die Dortmunder über weite Strecken spielerisch. Statt Tuchfühlung zur Tabellenspitze aufzunehmen, kann der BVB am Wochenende noch aus den Champions-League-Plätzen fallen. Union, das im Vorjahr beim 3:1 gegen Dortmund den ersten Bundesligasieg der Klubgeschichte gefeiert hatte, ist bis auf einen Punkt an den Titelkandidaten herangerückt und verdiente sich den Sieg durch Lauffreude und Zweikampfhärte. (Die Tabelle der Bundesliga)

Moukoko vertrat wie schon beim erfolgreichen Terzic-Debüt gegen Werder Bremen (2:1) den verletzten Erling Haaland als Stoßstürmer. Der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte bereitete in der zehnten Minute die erste Chance der Dortmunder vor, bei der Jadon Sancho jedoch aus kurzer Distanz an Union-Torhüter Andreas Luthe scheiterte.

Union startet mutig - Moukoko scheitert zunächst am Pfosten

Auf der Gegenseite durfte sich auch Roman Bürki mit einer Fußparade auszeichnen. Nach einem Fehler von Thomas Meunier konterten die Unioner den BVB mustergültig aus, aber Stürmer Awoniyi kam an Bürki nicht vorbei (17.). Zwölf Minuten später rettete Bürki gegen Sheraldo Becker nach einem Fehlpass des insgesamt schwachen Manuel Akanji.

Der Favorit aus Westfalen tat sich schwer gegen die kompakt stehenden Berliner, die bei Ballgewinnen immer wieder den kürzesten Weg zum gegnerischen Tor suchten. Union agierte zudem körperlich sehr robust, was vor allem Sancho und Marco Reus sichtlich nicht behagte. Auch Moukoko hatte einen schweren Stand, er hatte zumindest ein paar Torraumszenen - so wie bei seinem Pfostenschuss in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Moukoko-Tor rüttelt BVB wach, aber Union schlägt eiskalt zu

Der BVB agierte nicht wie gegen Bremen anfangs mit einem sehr hohen und aggressiven Pressing, sondern versuchte über Ballbesitz Räume zu erspielen. Doch für diesen Ansatz leisteten sich die Borussen im Spielaufbau zu viele Fehlpässe, auch die langen Pässe von Rio-Weltmeister Mats Hummels kamen zu selten beim Mitspieler an.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste etwas früher zu pressen, doch Union fand zunächst immer wieder Lösungen. Da beide Mannschaften im letzten Angriffsdrittel zu ungenau agierten, kam es aus dem Spiel heraus kaum zu Torchancen. Bei einer Ecke schlug Union dann aber zu. Es folgte der große Moment von Moukoko. Als der BVB auf den Siegtreffer drängte, war Friedrich per Kopf zur Stelle.

