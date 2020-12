Die Bundesliga hat einen neuen jüngsten Torschützen! Youssoufa Moukoko löste mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 für Borussia Dortmund bei der 1:2-Niederlage bei Union Berlin den bisherigen Rekordhalter Florian Wirtz ab.

Youssoufa war beim Tor 16 Jahre und 28 Tage alt. Der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen war bei seinem ersten Treffer 17 Jahre und 34 Tage alt. (Bundesliga: Union Berlin - BVB im TICKER)

Union war in der 57. Minute durch Taiwo Awoniyi in Führung gegangen, ehe Dortmunds Rekord-Youngster drei Minuten später mit einem satten Linksschuss aus kurzer Distanz nach Vorlage von Raphael Guerreiro den Ausgleich erzielte.

Moukoko löst Wirtz und Sahin ab

Damit ist Moukoko logischerweise auch jüngster Torschütze in der Liga-Historie des BVB. Diese Bestmarke hatte bis dato Nuri Sahin inne, der vor Moukoko auch jüngster Bundesliga-Spieler der Schwarz-Gelben war.

Als Moukoko ihn vor ein paar Wochen in dieser Statistik abgelöst hatte, hatte Sahin ihm gratuliert und darum gebeten, seinen Torrekord nicht zu brechen. "Und eine Bitte habe ich: Jüngster Bundesliga-Torschütze von Borussia Dortmund bin immer noch ich - und das kann auch gerne noch eine Zeit lang so bleibe." Sein Wunsch ging nicht wirklich in Erfüllung.

Sahin war bei seinem Torrekord 17 Jahre und 82 Tage alt. Wirtz hatte den Bestwert seit 6. Juni 2020 inne.

Die jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte:

1. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) am 18. Dezember 2020 im Alter von 16 Jahren und 28 Tagen

2. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) am 6. Juni 2020 - 17 Jahre, 1 Monat und 3 Tagen

3. Nuri Sahin (Borussia Dortmund) am 26. November 2005 - 17 Jahre, 2 Monate und 21 Tagen

4. Julian Draxler (Schalke 04) am 1. April 2011 - 17 Jahre, 6 Monate und 12 Tagen

5. Timo Werner (VfB Stuttgart) am 22. September 2013 - 17 Jahre, 6 Monate und 16 Tagen

6. Jamal Musiala (Bayern München) am 18. September 2020 - 17 Jahre, 6 Monate, 23 Tagen

7. Christian Pulisic (Borussia Dortmund) am 17. April 2016 - 17 Jahre, 6 Monate und 30 Tagen

8. Lars Ricken (Borussia Dortmund) am 11. März 1994 - 17 Jahre, 8 Monate und 1 Tag

9. Ibrahim Tanko (Borussia Dortmund) am 1. April 1995 - 17 Jahre, 8 Monate und 7 Tagen

10. Jann-Fiete Arp (Hamburger SV) am 28. Oktober 2017 - 17 Jahre, 9 Monate und 22 Tagen