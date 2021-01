Der kriselnde Traditionsklub Schalke 04 muss voraussichtlich noch länger auf das Comeback von Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar warten.

Der Niederländer absolvierte am Mittwoch nur Teile des Mannschaftstrainings, im Anschluss trainierte er individuell. Ein Einsatz am Samstag bei Werder Bremen erscheint fraglich. (Werder vs Schalke am Samstag ab 15.30 Uhr im Liveticker)

Wegen Wadenproblemen hatte Huntelaar bereits in den vergangenen beiden Partien gegen Bayern München (0:4) und den 1. FC Köln (1:2) gefehlt.

Kolasinac und William fit

Besser sieht es bei Sead Kolasinac aus. Der vom FC Arsenal ausgeliehene Außenverteidiger trainierte nach einer Oberschenkelverletzung die komplette Einheit mit der Mannschaft.

Der dritte Winter-Neuzugang, Rechtsverteidiger William, war ebenfalls auf dem Platz.