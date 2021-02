Bayer Leverkusen hat sich den nächsten üblen Ausrutscher geleistet.

Die Mannschaft von Peter Bosz unterlag nach dem Aus in der Europa League in der Bundesliga dem SC Freiburg mit 1:2 (0:0) und rutschte nach nur einem Sieg in den vergangenen sechs Ligaspielen in der Tabelle auf Platz sechs ab. (Alle Spiele und Ergebnisse)

Sogar die Europa-League-Qualifikation gerät für Bayer nach dem dritten Ligaspiel ohne Sieg in Folge immer mehr in Gefahr. Der Druck auf Bosz nach nur drei Siegen aus 14 Pflichtspielen 2021 wächst. Die Freiburger fanden indes nach zwei tor- und sieglosen Partien wieder zurück in die Spur und dürfen als Tabellenachter wieder zaghaft vom Europapokal träumen. (Tabelle der Bundesliga)

Höler: "Wir waren eiskalt"

"In der ersten Halbzeit hatten wir ein bisschen Glück. In der Halbzeitpause haben wir uns vorgenommen, dass wir dem Gegner unser Spiel aufzwingen wollen. Dann waren wir eiskalt", sagte Torschütze Lucas Höler bei Sky - blieb mit Blick auf die Tabelle aber zurückhaltend: "Wir schauen erstmal, dass wir weiter punkten. Ein paar Spieltage vor Schluss weiß man ungefähr, wo es hingeht. Dann würden wir uns natürlich freuen, wenn es noch um etwas gehen würde."

Ermedin Demirovic (50.) traf zur etwas überraschenden Freiburger Führung. Höler (61.) baute diese sogar noch aus. Leverkusen gelang durch Leon Bailey (70.) lediglich das Anschlusstor. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Grill feiert Bundesliga-Debüt im Bayer-Tor

Der nach den Patzern von Niklas Lomb ins Tor gerückte Lennart Grill erlebte bei seinem Bundesliga-Debüt zunächst einen ruhigen Abend. Sein Gegenüber Florian Müller war in der Anfangsphase zweimal gefordert: Zunächst prüfte Leon Bailey den Freiburger Schlussmann (10.), bei der anschließenden Ecke lenkte der Müller einen Kopfball von Lucas Alario mit einem klasse Reflex über die Latte (11.).

Freiburg agierte nach vorne etwas zu zögerlich, ließ in der Defensive aber nicht viel zu. Bei einem wuchtigen Schuss von Demarai Gray von der linken Seite war Müller im kurzen Eck zur Stelle (22.).

Erneut enttäuschten Jungstar Florian Wirtz und Nadiem Amiri bei Bayer als Spielgestalter. Seit Wochen sind beide weit von ihrer Bestform entfernt. Zu allem Überfluss musste Bosz kurz vor der Pause Neuzugang Timothy Fosu-Mensah auswechseln, der im Rasen hängengeblieben war und sich dabei das Knie verdrehte. Er wurde zum Check ins Krankenhaus gefahren. Kurz darauf musste Grill zum ersten Mal beim Kopfball von Demirovic eingreifen.

Freiburgs Doppelschlag schockt Leverkusen

Kurz nach der Pause war Grill machtlos. Nach einem Sololauf legte Lucas Höler von rechts den Ball in den Rücken der Abwehr, Demirovic schob fast exakt vom Elfmeterpunkt rechts unten ein (50.).

Leverkusen wirkte beeindruckt - und Freiburg nutzte eiskalt die nächste Chance. Nach einem Fehlpass von Edmond Tapsoba landete der Ball über Demirovic und Grifo bei Höler, der aus fünf Metern locker einschob (61.) - der VAR schaltete sich wegen einer möglichen Abseitsposition ein, aber Höler stand knapp nicht in der verbotenen Zone.

Leon Bailey (70.) verkürzte mit einem wuchtigen Schuss wieder für die Gastgeber, der Flügelstürmer hatte nach einem Ausrutscher von Lukas Kübler freie Bahn und ließ auch Müller keine Chance. Anschließend drängten die Leverkusener auf den Ausgleich, Freiburg konnte nur selten für Entlastung sorgen, rettete den Sieg aber über die Zeit.