Von wegen Mini-Krise!

Der FC Bayern hat nach zwei Partien ohne Sieg in der Bundesliga die passende Antwort geliefert. Der Rekordmeister festigte mit einem fulminanten 5:1 (2:0)-Erfolg gegen den 1. FC Köln die Tabellenführung. (Tabelle der Bundesliga)

Verfolger RB Leipzig kann den Abstand am Abend im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf zwei Punkte verkürzen. Die Bayern präsentierten sich bestens gerüstet für den Kracher bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag. (Alle Spiele und Ergebnisse)

Lewandowski arbeitet an 40-Tore-Rekord von Gerd Müller

Eric Maxim Choupo-Moting (18.) mit seinem ersten Bundesligator für die Bayern und Toptorjäger Robert Lewandowski (33.) mit seinem 27. Saisontor brachten die in der ersten Halbzeit dominanten Bayern vermeintlich sicher auf die Siegerstraße. Beide Tore bereitete der starke Leon Goretzka vor. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Ellyes Skhiri (49.) nutzte einen kollektiven Aussetzer der Bayern-Abwehr und verkürzte für die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel. Lewandowski (65.) stellte mit seinem 28. Saisontor die Zwei-Tore-Führung wieder her. Zugleich arbeitet der Pole weiter an der magischen 40-Tore-Marke von Gerd Müller, der in seiner Rekordsaison 1971/72 nach 23 Spielen "nur" 25 Treffer auf seinem Konto hatte.

Köln kann Neuer-Patzer nicht nutzen

Die Kölner verpassten nach einem Patzer von Manuel Neuer den erneuten Anschluss, Dominick Drexler traf nur den Pfosten (76.). Serge Gnabry (82., 86.) beseitigte in der Schlussphase die letzten Zweifel am Bayern-Sieg.

Bayern-Trainer Hansi Flick wollte nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg bei Lazio Rom im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League unter der Woche auch gegen Köln Flexibilität von seinen Offensivspielern sehen. Youngster Jamal Musiala sorgte einen Tag nach seinem 18. Geburtstag für den ersten Aufreger, einen zu kurz geratenen Rückpass klärte FC-Torhüter Timo Horn (3.) in höchster Not.

Die Bayern waren auch in der Folgezeit klar tonangebend. Aushilfs-Rechtsverteidiger Niklas Süle traf mit einem Hammer nur das Torgestänge (15.). Drei Minuten später köpfte Choupo-Moting, der für Kingsley Coman als Linksaußen auflief, eine Goretzka-Flanke aus gut fünf Metern ein. Und das ausgerechnet gegen den Klub, bei dem er 2011 fast gelandet wäre, wenn nicht ein streikendes Faxgerät seinen Wechsel vom HSV zum FC verhindert hätte.

Choupo-Moting erzielt erstes Bundesliga-Tor für Bayern

Für Choupo-Moting war es das erste Bundesligator seit dem 27. November 2016. Der 31-Jährige hat nun für alle fünf Klubs (Bayern, Schalke, Mainz, HSV und Nürnberg), für die er im deutschen Oberhaus spielte, mindestens ein Tor erzielt.

Lewandowski verfehlte zunächst per Kopf noch knapp das Tor (25.), leitete sein 27. Saisontor nach einem schlimmen Fehlpass von Emmanuel Dennis im Mittelfeld selbst ein. Nach einem Doppelpass mit Goretzka vollende der Toptorjäger mit einem Flachschuss ins rechte untere Eck.

Kölns Trainer Markus Gisdol reagierte auf die harmlose Vorstellung seiner Elf mit einem Doppelwechsel zu Beginn der zweiten Hälfte: Jannes Horn und Jan Thielmann kamen ins Spiel. Und die etwas schläfrigen Bayern brachten die Gäste zurück in die Partie.

Abwehrpatzer bringt Köln kurzzeitig zurück ins Spiel

Jérôme Boateng, David Alaba und Alphonso Davies waren sich nach einem eigentlich geklärten Kölner Angriff nicht einig, wer zum Ball geht - Skhiri reagierte am schnellste, dribbelte sich in den Strafraum und ließ Manuel Neuer mit einem gekonnten Lupfer keine Abwehrchance (49.).

Die Bayern wirkten beeindruckt. Joshua Kimmich setzte mit einem Distanzschuss nach knapp einer Stunde mal wieder ein offensives Zeichen. Das nächste Signal kam von der Bank: Flick brachte mit Serge Gnabry und Thomas Müller frische Offensivkräfte.

Und Müller steckte in seinem ersten Spiel nach überstandener Corona-Quarantäne nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung im Zentrum auf Lewandowski durch und der Pole sorgte mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags wieder für eine beruhigende Zwei-Tore-Führung (65.).

Die Bayern hätten die Kölner um ein Haar aber erneut zurück ins Spiel gebracht. Neuer verlor außerhalb des Sechzehners den Ball an Dominick Drexler, der Kölner traf aus spitzem Winkel aber nur den linken Innenpfosten des leeren Tores (76.). Gnabry war nach einer Hereingabe von Lucas Hernández (82.) zur Stelle. Später schnürte der Flügelstürmer sogar noch einen Doppelpack (86.).

