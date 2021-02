Der FC Bayern hat kurz vor der Abreise zur Klub-WM in Katar noch schnell bei Hertha BSC in Berlin gewonnen und damit die Tabellenführung in der Bundesliga weiter ausgebaut. (Bundesliga: Die Tabelle)

Die Münchner gewannen bei winterlichen Verhältnissen in der Hauptstadt mit 1:0 und haben zumindest bis Samstagabend zehn Punkte Vorsprung auf RB Leipzig auf Platz zwei. Das Tor zum Sieg erzielte Kingsley Coman schon in der 21. Minute. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Kurz zuvor hatte bereits Robert Lewandowski die große Chance zur Führung, scheiterte aber mit einem seiner ganz seltenen Fehlschüsse vom Elfmeterpunkt an Rune Jarstein (11.), nachdem der zuvor Leroy Sané im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Der Norweger ist damit erst der zweite Torwart nach Manuel Neuer, der in der Bundesliga eine Elfmeter von Lewandowski parieren konnte.

Bayern müssen bis zum Schluss zittern

Die Bayern waren auch im weiteren Verlauf des Spiels die bessere Mannschaft, mussten aber gegen mutige Berliner bis zum Schluss um den Sieg zittern. (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)

Die Hertha, bei der Neuzugang Sami Khedira erst in der 81. Minute eingewechselt wurde, hatte schon kurz nach dem Anpfiff die erste Chance. Doch Dodi Ludebakio scheiterte unbedrängt an Neuer (3.).

Zum Ende der ersten Halbzeit und auch phasenweise in der zweiten Hälfte drängten die abstiegsbedrohten Gastgeber auf den Ausgleich.

Doch auch der eingewechselte Nemanja Radonjic, der ebenfalls kurz vor Ende der Winter-Transferfrist gekommen war, konnte dem Spiel nicht mehr die entscheidende Wende geben.

Die beste Chance zum Ausgleich vergab Matheus Cunha in der vorletzten Minute, als er den Ball allein vor Neuer über den Bayern-Keeper, aber auch am rechten Pfosten vorbei hob.