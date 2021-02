Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Thomas Delaney ist Vater geworden.

Michelle, die Ehefrau des dänischen Nationalspielers, brachte am Donnerstag die gemeinsame Tochter zur Welt. "Das Leben erreicht seinen Höhepunkt. Danke für dieses Wunder, Michelle", schrieb Delaney bei Instagram.

Weil seine Frau in den Wehen lag, war der 29-Jährige am Dienstag nicht mit zum Champions-League-Spiel des BVB beim FC Sevilla geflogen. Ohne Delaney gewannen die Dortmunder das Achtelfinalhinspiel am Mittwochabend 3:2.

Michael Zorc sagte im Gespräch mit SPORT1: "Das Kind ist zur Welt gekommen und wir freuen uns sehr darüber. Allen geht es gut. Er kann am Samstag im Derby wieder spielen.“