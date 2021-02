Thomas Müller hat sich aus der Corona-Quarantäne gemeldet und verraten, wie er sich aktuell zuhause die Zeit vertreibt.

Auf Instagram postete der 31-Jährige ein Video, indem er selbst auf der Couch sitzend zu sehen ist. Neben ihm liegen ein Magazin des FC Bayern und auch jede Menge Pferde-Zeitschriften.

Müller geht es immer besser

Die wichtigste Nachricht seiner Botschaft ist aber: Müller geht es immer besser. "Ich bin wieder gesund und fühle mich gut", ließ Müller seine 8,4 Millionen Follower wissen.

Zuvor war der 100-malige Nationalspieler bei der Klub-Weltmeisterschaft in Katar positiv getestet worden und musste getrennt von der Mannschaft in einer Ambulanz-Maschine nach München fliegen. Seitdem befindet er sich in häuslicher Isolation.