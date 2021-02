Beim FC Bayern München hat sich offenbar der nächste Spieler mit dem Coronavirus infiziert.

Wie Sky berichtet, wurde Benjamin Pavard positiv getestet. Eine Bestätigung des Vereins gibt es noch nicht.

Der Franzose würde dem Deutschen Rekordmeister damit voraussichtlich sowohl im Bundesliga-Spiel beim Eintracht Frankfurt am Samstag als auch in der Champions League im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom am kommenden Dienstag fehlen.

Der Franzose war demnach am Dienstag bereits beim Reservisten-Training nicht dabei.

Auch Martínez, Goretzka und Müller infiziert

Zuletzt hatten bereits Javi Martínez, Leon Goretzka und Thomas Müller einen positiven Test erhalten.

Müller hatte sich bei der Klub-WM in Katar von der Mannschaft isolieren müssen und war mit einem Privatjet separat in seine Heimat zurückgekehrt. Beim Ausstieg aus dem Flugzeug trug er einen Ganzkörperschutzanzug.

Am Sonntag hatte Müller erklärt, ihm gehe es "soweit ordentlich".