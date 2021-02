Knüppelharte Wochen für den FC Bayern.

Nach dem Gewinn der Klub-WM, dem sechsten Titel in Folge, schwebt der Rekordmeister zwar auf Wolke sieben - andererseits kommt er aber auch auf dem Zahnfleisch daher.

Am Montag gehen für die Bayern mit dem Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) die Strapazen weiter.

In der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem Aufsteiger geht Cheftrainer Hansi Flick nur kurz auf den Upamecano-Deal ein. Bei Karl Lauterbachs Kritik geht der Coach dagegen aus dem Satttel.

Die PK zum Nachlesen.

+++ Das war's schon +++

Die Pressekonferenz ist beendet,

+++ Nachfrage zu Müller +++

Ich habe gestern mit ihm telefoniert. Er hat ja sein Faschings-Outfit gehabt für dieses Jahr (schmunzelt). Heute morgen habe ich ihn über Facetime bei unserem Call mitgenommen. Wir hoffen, dass er schnell zu Kräften kommt.

+++ SPORT1-Frage nach umstrittener Katar-Reise und Lauterbachs Aussagen +++

Ich habe das verfolgt. Der Herr Lauterbach hat immer zu irgendwas einen Kommentar abzugeben. Wir haben einen Sonderstatus, aber wir sind in einer Blase. Klar sind in den letzten Wochen drei Spieler infiziert worden. Das kann also trotzdem vorkommen. Ich schütze mich auch. Die Reise nach Katar, das ist unser Job. das ist unsere Sache. Die Klub-WM wird weltweit ganz anders angesehen. Die Gegner waren wahnsinnig motiviert, weil sie sich mit den Besten der Besten messen können. Wie gesagt, es ist unser Job. Ich finde, so langsam kann man die ganzen Experten nicht mehr hören. Er hat immer ein Thema, zu dem er sich meldet. Die Experten sollen eine Strategie entwickeln, damit wir ein Licht im Tunnel sehen. Ich habe das Gefühl, dass jeder aus der Situation sein Profit herausschlagen - gerade vor Wahlen. Die Bundeskanzlerin nimmt sich nicht wichtig, das ist ihr Job. Aber es ist krass, wie sich so genannte Experten äußern. Man muss ein bisschen Zuversicht für die Zukunft geben.

+++ Frage nach Boateng +++

Jerome wird morgen noch nicht dabei sei, er hat aber heute mittrainiert.

+++ Optionen im Angriff +++

Ich traue Musiala zu, dass er uns weiterhilft. Der ein oder andere fällt aus, das heißt für uns dass wir wechseln müssen. Aber dennoch hat die Mannschaft die Qualität, gegen Bielefeld zu bestehen. Der Tag Regeneration wird uns guttun.

+++ Frage nach Upamecano +++

Das liegt in der Zukunft. Ich bin aber sehr froh, dass der Verein, Dayot für den Sommer bekommen hat.

+++ Spannungsabfall nach Sieg bei Klub-WM? +++

Die Bundesliga ist die Basis dafür, dass wir alles erreicht haben. Sie ist enorm wichtig, wir wollen die Spiele gewinnen. Die Belsatung war ser hoch, aber wir wollten das ja alles. Riesenkomplement an alle, es war herausragend. Aber trotzdem geht es weiter. Die Mannschaft wird irgendwann mal reflektieren können, was sie geleistet hat.

+++ Frage nach Müller und Gnabry +++

Was Thomas und Serge betrifft: Wir müssen schauen. Leon Goretzka hat heute nicht trainiert, ist für morgen kein Thema. Er hat eine Wadenverhärtung.

+++ Hansi Flick ist da +++

Die Pressekonferenz kann beginnen

+++ Bayern vermeldet Upamecano-Deal +++

Eine halbe Stunde vor dem Beginn der PK macht der FC Bayern den Transfer von Dayot Upamecano offiziell. "Wir sind glücklich, dass wir Dayot Upamecano für den FC Bayern München gewinnen konnten. Dayot wird ein sehr wichtiger Baustein für unsere Mannschaft in den kommenden Jahren sein, davon sind wir überzeugt", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic zitiert.

+++ Bayern genießen ihren "Sixpack" +++

Alle sechs Trophäen abzuräumen hatte bislang nur der FC Barcelona geschafft. Nach ihren Landung am Freitagmorgen hatten die Protagonisten allerdings nicht viel Zeit, sich darüber zu freuen - schließlich wartet am Montag schon die nächste Aufgabe.