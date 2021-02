Anders als Thomas Müller ist Jérôme Boateng mit der restlichen Mannschaft des FC Bayern nach Deutschland zurückgekehrt.

Der Abwehrspieler des Rekordmeisters wollte die Klub-WM in Doha aus privaten Gründen eigentlich nach dem Halbfinale eigentlich schon am Mittwoch verlassen. Wie der sid berichtet, fand sich jedoch kein direkter Flug aus der Hauptstadts Katar, weshalb er erst jetzt am Freitag ankam.

Müller war nach seinem positiven Coronatest dagegen wie erwartet nicht mit der Mannschaft zurückgeflogen und zunächst in Katar geblieben. Sportvorstand Hasan Salihamidzic kümmert sich vor Ort um die Heimreise des 31-Jährigen, der sich zu Hause in Quarantäne begeben muss.

Nach Angaben des FC Bayern geht es Müller gut. "Er ist etwas müde, aber ich denke, das ist normal, wenn man so eine Diagnose bekommt, da geht einem einiges durch den Kopf", sagte Trainer Hansi Flick nach dem Finalerfolg bei über Tigres UANL (1:0).