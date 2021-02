Chaos auf Schalke!

Der Tabellenletzte befindet sich mit nur einem Sieg aus 22 Saisonspielen im freien Fall in Richtung Liga zwei, der Abstand auf das rettende Ufer beträgt neun Zähler.

Wie SPORT1 erfuhr, hat nun auch Trainer Christian Gross den Rückhalt der Mannschaft verloren. So sollen nach der 0:4-Derbypleite gegen Dortmund Führungsspieler auf Jochen Schneider zugegangen sein und einen erneuten Trainer-Wechsel gefordert haben – doch der scheidende Sportvorstand sträubte sich noch!

Erhebliche Vorwürfe gegen Christian Gross

Der Vorwurf aus der Mannschaft: Die Trainingsgestaltung unter Gross sei schlecht, taktisch sei der Schweizer nicht auf der Höhe und von der Seitenlinie kämen zu wenig Impulse.

Dass der 66 Jahre alte Coach viele Spieler zuletzt mit falschem Namen ansprach (Kaan Erdogan statt Can Bozdogan und Massimo Schüpp statt Alessandro Schöpf), kommt in der Kabine auch nicht gut an.

Am Samstag spielt Gross mit den Königsblauen bei seinem Ex-Klub VfB Stuttgart (Bundesliga-Liveticker: VfB Stuttgart - Schalke 04 ab 15.30 Uhr). Nicht auszuschließen, dass der Schweizer nach einer erneuten Pleite – es wäre die achte im elften Spiel unter ihm – fliegt!

Übernehmen Elgert und Büskens?

Im Raum steht eine Interimslösung mit Co-Trainer Rainer Widmayer an der Seite von U19-Trainer Norbert Elgert oder Eurofighter Mike Büskens.

Gross ist der vierte S04-Trainer in dieser Saison nach David Wagner, Manuel Baum und Interimscoach Huub Stevens.

Auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag gab sich der Schalke-Coach trotz schier aussichtsloser Lage noch kämpferisch: "Zweifeln tue ich nicht. Dass die Aufgabe schwierig ist, wusste ich von Anfang an. Es ist nicht einfacher geworden. Wir glauben aber fest daran, dass wir es noch schaffe können. So lange es mathematisch möglich ist, werden sie diese Antwort von mir hören."

Jochen Schneider war auf SPORT1-Nachfrage für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.