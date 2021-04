Weltfußballer Robert Lewandowski wird im Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wie erwartet sein Comeback für Bayern München geben. "Er ist wieder im Kader dabei und in sehr guter körperlicher Verfassung, das hat er gezeigt im Training", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag.

Neben Lewandowski, der wegen einer Bänderdehnung im rechten Knie die jüngsten sechs Pflichtspiele der Münchner verpasst hatte, kehrt auch Serge Gnabry nach seiner Corona-Erkrankung zurück. Bei Marc Roca "müssen wir abwarten", meinte Flick. Weiter fehlen werden Niklas Süle, Corentin Tolisso und Douglas Costa.

Lewandowski würde mit fünf weiteren Treffern in den ausstehenden vier Ligapartien den "ewigen" Torrekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 (40) einstellen. "Da sind wir uns alle einig, dass er das große Ziel hat", sagte Flick, betonte aber auch, dass "Lewa" nach der langen Pause womöglich eine gewisse Anlaufzeit benötige.