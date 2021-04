Der FC Bayern München bezieht klar Stellung zur Super League.

Der Rekordmeister wird nicht an der neu gegründeten Eliteliga teilnehmen. "Unsere Mitglieder und Fans lehnen eine Super League ab. Es ist unser Wunsch als FC Bayern und unser Ziel, dass die europäischen Vereine diesen wunderbaren und emotionalen Wettbewerb Champions League leben und zusammen mit der UEFA entwickeln. Der FC Bayern sagt Nein zur Super League", erklärte Präsident Herbert Hainer in einer offiziellen Stellungnahme des Klubs.

Auch Karl-Heinz Rummenigge meldete sich noch einmal zu Wort. "Ich darf im Namen des Vorstandes ausdrücklich feststellen, dass der FC Bayern nicht an der Super League teilnimmt. Der FC Bayern steht solidarisch zur Bundesliga. Es war und ist für uns immer eine große Freude, als deutscher Vertreter in der Champions League spielen zu können. Wir alle erinnern uns immer noch gerne an unseren Champions-League-Sieg 2020 in Lissabon, so einen glücklichen Moment vergisst man nicht. Für den FC Bayern ist die Champions League der weltweit beste Klubwettbewerb."

Anzeige

Mehr Informationen in Kürze.