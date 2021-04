Wird der FC Bayern am Wochenende zum neunten Mal in Folge Deutscher Meister?

Mit einem Sieg am Samstag beim FSV Mainz 05 (Bundesliga: FSV Mainz 05 - FC Bayern München, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) könnten die Münchner den nächsten Titel perfekt machen. Unabhängig davon, was RB Leipzig am Sonntag gegen den VfB Stuttgart macht.

Vor dem vielleicht entscheidenden Spiel um die Schale, stellt sich Bayern-Trainer Hansi Flick den Fragen der Journalisten.

Die Pressekonferenz im Liveticker:

+++ Gleich geht's los +++

Um 12 Uhr soll Hansi Flick im Medienraum an der Säbener Straße Platz nehmen.