Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Markus Babbel hat die Vorgehensweise von Trainer Adi Hütter vor dessen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach kritisiert. "Ich war vor dem Kopf gestoßen, als ich mitbekommen habe, dass er nach Gladbach geht", sagte Babbel in der Schweizer Zeitung Blick: "Das konnte man nicht glauben."

Hütter hatte Ende Februar noch "ich bleibe" verkündet, am 13. April aber trotz des Höhenfluges der Eintracht seinen Wechsel an den Niederrhein bekannt gegeben.

Dass sich die Welt fünf Wochen später so verändert habe, "dass er keinerlei Möglichkeiten mehr sah, um in Frankfurt zu bleiben, das kannst du nicht mehr nachvollziehen", sagte der 48-Jährige: "Hütter hätte sagen können, dass er die nächsten Wochen abwarten muss. Aber so war das natürlich schwach."