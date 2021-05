In zwei Duellen in fünf Tagen spielen Borussia Dortmund und RB Leipzig um viel Geld, einen Titel - und die Frage, wer die Nummer zwei im deutschen Fußball ist.

Michael Zorc sprach ungewöhnlich gereizt. "Ganz ehrlich, die Frage nervt langsam", sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund über die "ewige" Diskussion, wer denn nun wohl die zweite Kraft im deutschen Fußball sei. Borussia Dortmund - oder inzwischen RB Leipzig? Die kommenden Tage mit fesselnden Duellen in Liga und Pokalfinale werden einen Fingerzeig geben. (Bundesliga: Die Tabelle)

Am Samstag ist es für den BVB bereits bitterer Ernst und für RB nicht mehr als eine Generalprobe für Berlin am folgenden Donnerstag. Die Leipziger haben ihren Champions-League-Platz quasi sicher und können theoretisch sogar noch Meister werden. Auch deshalb sagt Zorc, die Diskussion werde sich nicht anhand einiger Monate auflösen lassen: "Dafür haben wir die Tabelle."

Anzeige

Bundesliga: Dortmund muss RB schlagen

Diese zeigt: Die Aufholjagd war schön und gut, doch noch immer belegt der BVB fernab seiner Ansprüche einen Europa-League-Platz, mit zwei Punkten Rückstand auf den VfL Wolfsburg und einem auf Eintracht Frankfurt - und deren neun auf Leipzig. Taktieren fürs Pokal-Endspiel ist nicht: "Wir müssen unsere Champions-League-Anwartschaft untermauern", fordert Zorc. Also: Die Saison retten und den ohnehin extremen finanziellen Schaden durch die Pandemie in Grenzen halten.

Der CHECK24 Doppelpass mit Hans Meyer und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Als Mutmacher dient dafür Giovanni Reyna, der am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen war. RB werden Tyler Adams und Christopher Nkunku (beide Rückenschmerzen) fehlen.

Julian Nagelsmann kann der Kampf um die Nummer zwei (oder drei) eigentlich herzlich egal sein - schließlich wechselt der RB-Trainer zur neuen Saison ohnehin zur Nummer eins. "Wir machen uns darüber nullkommanull Gedanken", versicherte er. Doch beim FC Bayern München mit einem Titel anzutreten und zuvor noch dessen Rivalen mächtig eins auszuwischen: Es gab schon weniger reizvolle Konstellationen. (Bundesliga: Alle Spiele und Ergebnisse)

Randnotiz: Gewinnt das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Samstag bei Borussia Dortmund, stellt es mit dann 67 Punkten den eigenen Rekord aus der ersten Bundesliga-Saison ein. Ein Punkt reicht für die Königsklasse.

Wolfsburg und Leverkusen im Einsatz

Der Champions League einen großen Schritt näher kommen will auch der VfL Wolfsburg. Die Wölfe treffen auf Union Berlin, die als Achter immer noch theoretische Chancen auf Europa haben. Zuletzt setzte es gegen den BVB einen 0:2-Niederlage, gegen die Eisernen will die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Von Rang sechs geht Bayer Leverkusen in den drittletzten Spieltag. Für die Werkself ist die Champions League rechnerisch noch drin, auf Rang vier fehlen allerdings sechs Punkte. Gegner am Samstag ist Werder Bremen, das ebenfalls noch um äußerst wichtige Punkte kämpft. Nur wegen der besseren Tordifferenz steht Grün-Weiß noch knapp über den Abstiegsrängen.

Im vierten Spiel der Samstags-Konferenz stehen sich die TSG Hoffenheim und der FC Schalke gegenüber. Am Abend empfängt der FC Bayern die Borussia aus Mönchengladbach.

Dortmund vs. Leipzig: die voraussichtlichen Aufstellungen:

Dortmund: Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can - Reyna, Reus, Sancho - Hazard

Leipzig: Gulacsi - Klostermann (Konate), Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Olmo, Haidara - Sörloth

Dortmund - Leipzig - die Daten zum Spiel:

Anpfiff: 15.30 Uhr

Spielort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Letzte Begegnung: RB Leipzig - Borussia Dortmund 1:3 (Bundesliga, 15. Spieltag 2020/21)

So können Sie Bayern - Gladbach live im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App