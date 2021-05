Nachdem die Bundesliga-Saison 2020/21 Geschichte ist, fokussiert sich Julian Nagelsmann voll und ganz auf den FC Bayern. (EXKLUSIV: Keine Top-Transfers mehr für Nagelsmann)

Dabei sind auch noch Plätze im künftigen Trainerteam des 33-Jährigen zu vergeben.

In der neuen Folge des SPORT1 Podcasts "Meine Bayern-Woche" verrät Chefreporter Florian Plettenberg die Pläne von Nagelsmann für den Posten des Co-Trainers.

Nagelsmann will Leipzig-Co-Trainer beim FCB

Flick-Nachfolger Nagelsmann will Xaver Zembrod zum FC Bayern holen. Der 54-Jährige ist derzeit noch als Co-Trainer bei RB Leipzig angestellt.

Zembrod ist für Nagelsmann eine bekannte und geschätzte Größe. Im Sommer 2020 hatte der Cheftrainer den Assistenten von Bayer 04 Leverkusen schon nach Leipzig gelotst.

Allerdings hakt ein Engagement von Zembrod bei den Münchenern derzeit offenbar noch am Finanziellen. Der Ex-Profi besitzt bei den Sachsen noch einen gültigen Vertrag, weshalb der Klub eine Ablöse fordert.

Der SPORT1-Bayern-Podcast mit Jana Wosnitza und SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg © SPORT1-Grafik: Imago/SPORT1

FC Bayern will keine Ablöse zahlen

Die Bayern sollen derzeit nicht bereit sein, weiteres Geld zu zahlen, nachdem der Rekordmeister bereits für die Dienste von Nagelsmann eine ordentliche Summe überwiesen hatte, die auf bis zu 15 Millionen Euro ansteigen kann.

Aus diesem Grund wird es wohl noch ein paar Tage dauern, bis im Trainerteam von Nagelsmann Klarheit herrscht.