Florian Wirtz hat seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen langfristig verlängert.

Wie der Bundesligist am Montag offiziell bekannt gab, unterschrieb der Shootingstar einen neuen Vertrag bis 2026. Der hochbegabte Mittelfeldspieler entschied sich damit an seinem 18. Geburtstag für eine vorzeitige Verlängerung um drei Jahre.

Mit starken Leistungen hat Wirtz nach dem Sprung in den Profibereich schnell auf sich aufmerksam gemacht und es bereits zum deutschen Nationalspieler geschafft. In 44 Spielen für Leverkusen bringt er es auf acht Tore und sechs Assists. Zahlen, die Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt haben dürften.

Umso mehr freut sich Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes über die nun erfolgte Weichenstellung mit Wirtz. Diese sei "ein aussagekräftiges Statement des Vereins, wie wir hier in Leverkusen auch künftig die Dinge angehen werden."

Mit hochklassigen und gleichzeitig noch entwicklungsfähigen Spielern, für die Bayer 04 schon seit vielen Jahren eine erstklassige Adresse sei. "Florian Wirtz ist gleichzeitig ein Versprechen für die Zukunft als auch ein Garant für sportlichen Erfolg in der Gegenwart."

Wirtz erklärte: "Ich spiele hier in einem super Verein, der zu den besten in Deutschland gehört und mit dem ich in den nächsten Jahren höchste Ziele in Angriff nehmen will." Er wolle mit Leistung dazu beitragen, in naher Zeit mit dem Verein Titel zu holen.

Bayers Geschäftsführer Rudi Völler hofft, dass Wirtz in den nächsten Jahren "zu einem absoluten Führungsspieler, zu einer Stütze unserer Mannschaft" werden könne.