Der CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 zieht zum letzten Bundesliga-Spieltag ein großes Saisonfazit und diskutiert am Sonntag live ab 11:00 Uhr unter anderem über den Abstiegskampf und die finalen Entscheidungen.

Der 1. FC Köln gegen Schalke 04, Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld zu Gast in Stuttgart kämpfen noch um den Klassenerhalt.

Zu Gast bei Moderator Thomas Helmer ist Olaf Thon, Ex-Spieler von Schalke 04 und Bayern München sowie Weltmeister von 1990. Ebenfalls Teil der Talkrunde sind die SPORT1 Experten Stefan Effenberg, Peter Neururer, Marcel Reif und Alfred Draxler.

Anzeige

Der CHECK24 Doppelpass ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen und via Facebook Live zu sehen, steht zudem kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung. Die Sendung wird aufgrund der Corona-Vorschriften in Bayern aus dem Studio in Ismaning gesendet.

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Doppelpass-Premiere für Co-Moderatorin Jana Wosnitza

Ihre Premiere als Co-Moderatorin im CHECK24 Doppelpass feiert am Sonntag Jana Wosnitza, sie vertritt Laura Papendick, die für SPORT1 die Eishockey-WM als Moderatorin begleitet.

Wosnitza ist seit dieser Champions-League-Saison als Co-Moderatorin beim Fantalk im Einsatz und bindet dabei die Zuschauer und User über die Digital- und Social-Media-Kanäle von SPORT1 mit ein.

Zudem gehört die gebürtige Kölnerin unter anderem zum On-Air-Team der Darts-WM in London und begleitete auch die HYLO CARE PDC Europe Superleague Germany im Mai und Juni 2020. 2019 berichtete sie als Reporterin von den European Games aus Minsk und sie moderiert das SPORT1 YouTube-Format Transfermarkt-Show.

Aktuell ist die 27-Jährige als "Newcomerin des Jahres" beim Deutschen Sportjournalistenpreis nominiert.