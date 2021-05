Der nächste Weltmeister von 2014, der die Fußballschuhe an den Nagel hängt:

Sami Khedira beendet nach dieser Saison seine bemerkenswerte Profi-Karriere. Das erklärte der 34-Jährige in Diensten von Bundesligist Hertha BSC am Mittwochnachmittag während einer kurzfristig anberaumten Medienrunde seines Vereins.

"Ich möchte erst mal die Zeit für mich nutzen und erst mal nichts Neues angehen. Aber langfristig werde ich dem Fußball erhalten bleiben", so Khedira, der erst im Januar zu den Berlinern gewechselt war.

Anzeige

Khedira war 77 Mal für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen und hatte 2014 in Brasilien mit Bundestrainer Joachim Löw den WM-Titel geholt. Im Finale gegen Argentinien fehlte er indes, nachdem er beim Warmmachen eine Wadenverletzung erlitten hatte.

Mit Real Madrid wiederum hatte der Mittelfeld-Routinier im gleichen Jahr die Champions League gewonnen. Zudem spielte Khedira für den VfB Stuttgart, mit dem er 2007 Deutscher Meister wurde, und in Italien bei Rekordmeister Juventus Turin, wo in der Serie A gleich fünfmal der der Scudetto heraussprang.

Sami Khedira beendet Karriere bei Hertha BSC

In den vergangenen Jahren war der gebürtige Schwabe allerdings immer wieder von Verletzungspech heimgesucht worden, was seinen Entschluss zum Karriereennde nun begünstigt haben dürfte.

"Es ist ein ziemlich harter, aber der einzig richtige Schritt. 15 Jahre Profi-Fußball haben ihre Spuren hinterlassen", sagte der 34-jährige nun dazu, wenngleich die Entscheidung kurzfristig gekommen war: "Selbst meine Brüder und Eltern wussten erst vor zwei Tagen Bescheid"

Die bis zuletzt gegen den Abstieg kämpfende Hertha bedachte seinen Starspieler und Leader mit lobenden Worten und twitterte: "Ein ganz Großer verlässt die Fußballbühne. Auch wenn du nicht lange unser blau-weißes Trikot getragen hast: Danke für alles, Sami Khedira! Schön, dass du uns in einer schwierigen Situation geholfen hast."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Nach einer nun geplanten Auszeit mag der 106fache Bundesliga-Akteur Khedira dann aber in den Profi-Fußball zurückkehren, kündigte er an: "Ich möchte alles reflektieren, was ich erlebt habe. Und dann entscheiden, ob es für mich ins Management oder in den Trainerbereich oder wo auch immer hin geht."

MEHR IN KÜRZE!