Es war ein Paukenschlag aus Dortmund, der kurz vor dem EM-Achtelfinale zwischen England und Deutschland zu vernehmen war. Der laute Knall resultiert aus der Antwort auf die Terzic-Frage, welche Borussia Dortmund nun kommuniziert hat.

Sie ist allerdings eine andere, als viele Fußball-Fans und -Experten erwartet haben dürften. Denn bislang stellte sich vor allem die Frage: Bleibt Edin Terzic Borussia Dortmund als Co-Trainer erhalten oder wird er Cheftrainer bei einem anderen Klub. Die Antwort: Terzic bleibt, wird aber auch nicht Co-Trainer des neuen Coachs Marco Rose.

Stattdessen wird Terzic zur neuen Saison technischer Direktor der Borussia. Eine bemerkenswerte Entwicklung, doch wie kam diese zu Stande? Und was macht Terzic in seinem neuen Job? SPORT1 kennt die Hintergründe.

Watzke verhinderte Konstellation mit Rose und Terzic

Nachdem Terzic Lucien Favre vorübergehend als Coach des BVB abgelöst hatte, war nicht mehr unbedingt davon auszugehen, dass er sich erneut einem Cheftrainer als Co unterordnet. Zu erfolgreich war seine Zeit als Interimscoach mit dem Pokalsieg und der Qualifikation für die Champions League als Krönung.

Nach SPORT1-Informationen wollte Terzic aber trotzdem mit Rose zusammenarbeiten und wieder in das zweite Glied als Co-Trainer rücken. Es hat gute Gespräche zwischen den beiden Fußballlehrern gegeben - beide surfen auf einer Wellenlänge. Der Grund dafür, dass es trotzdem nichts mit dieser Konstellation wurde, ist in der Führungsriege der Dortmunder zu suchen.

Den Bossen um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die Konstellation mit dem sehr starken Co-Trainer Terzic nicht gefallen. Er fürchtete, dass bei einem Stotter-Start sofort die mediale Diskussion losgehen würde. Immerhin hätten die Schwarz-Gelben mit Terzic einen potenziellen Nachfolger für Rose auf der eigenen Bank sitzen, der bewiesen hat, dass er entsprechendes Format besitzt.

Flick wollte Terzic als Co-Trainer gewinnen

Für Terzic boten sich mehrere Alternativen zu einem Verbleib bei seinem Herzensklub. Der logische nächste Schritt für ihn wäre eine Anstellung als Cheftrainer gewesen.

Nach SPORT1-Informationen warben zwei Bundesligisten um Terzic, vor allem Eintracht Frankfurt. Es gab auch lose Anfragen aus der Premier League, deutlich brisanter ist aber das Interesse eines Verbandes.

Terzic führte nach SPORT1-Informationen Gespräche mit dem DFB und dem baldigen Bundestrainer Hansi Flick. Der bisherige Bayern-Coach wollte den Sauerländer als Co-Trainer gewinnen. Terzic entschied sich letztlich dagegen, wie auch gegen alle andere Optionen, die er sich interessiert angehört hatte.

Der Hauptgrund: sein geliebter BVB. Terzic fühlt sich weiterhin sehr hingezogen zu den Borussen, deren Fan er seit Kindertagen ist. Mit seiner Familie fühlt er sich in Dortmund außerdem sehr wohl. Sein Herz schlägt schwarz-gelb und das wird sich wohl auch nicht mehr ändern.

Terzic als Kaderplaner und Schnittstelle zwischen Profis und Jugend

Um Terzic den Verbleib zu ermöglichen, wurde eigens für ihn eine Position geschaffen. Seine neuen Aufgabenbereiche und die Jobbeschreibung wurden in einer großen Saisonanalyse-Sitzung mit Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und Sebastian Kehl (Leiter der Lizenzspielerabteilung) auf Terzic zugeschnitten. Der nahm diese Gedanken in der Folge mit in den Urlaub und stimmte schließlich zu.

Terzic wird zum einen als Schnittstelle zwischen den Profis, dem Jugendbereich und dem Scoutingbereich fungieren. Eine Position wie gemalt für Terzic, der sowohl als Scout als auch als Jugendtrainer für den BVB arbeitete. Außerdem wird er zu großen Teilen für die Kaderplanung verantwortlich sein - zusammen mit Kehl. Der Klub verspricht sich auch einiges von Terzics Feuer und dessen Leidenschaft, um junge Talente für den Traditionsklub zu begeistern.

Die BVB-Verantwortlichen hatten festgestellt, dass in diesen Arbeitsbereichen eine Vakanz herrschte. Deswegen beschäftigte sich der Klub auch mit Sven Mislintat als Kaderplaner.

Stattdessen wird diese Position nun Terzic bekleiden, der zwei große Pluspunkte bei seinen Aufgaben mitbringt: Terzic spricht sehr gut Englisch und kann sich auf dem englischen Markt bewegen, was auch an seiner Zeit als Co-Trainer von Slaven Bilic bei West Ham United liegt. Außerdem spricht er die Sprache der Spieler, was nicht bei allen Funktionären der Fall ist.

Ein weiterer Teil der Aufgaben von Terzic werden Spieler sein, welche die Dortmunder verliehen haben. Der frühere Amateur-Kicker wird sie besuchen, mit ihren Familien und mit den Vereinen sprechen. Sie sollen weiter das Gefühl haben, BVB-Spieler zu sein - und der Klub soll außerdem einschätzen können, welche Entwicklung die Spieler machen.

Terzic in alle wichtigen Prozesse beim BVB involviert

Bei all seinem Schaffen ist Terzic direkt dem Sportdirektor unterstellt. Er berichtet also zunächst an Zorc, ab Sommer 2022 dann dessen Nachfolger Kehl. Ab sofort wird er auch bei der Elefantenrunde mit Matthias Sammer und Co. am Tisch sitzen und auch sonst in alle wichtigen Prozesse im Klub involviert sein.

Das bedeutet viel Verantwortung, die auch mit einem deutlichen Gehaltssprung entlohnt wird. Nach SPORT1-Informationen wird Terzic in seinem neuen Vertrag, der bis 2025 läuft, mehr als eine Million Euro im Jahr einstreichen.

Auf der Bank werden die BVB-Fans Terzic in der nächsten Zeit nicht mehr sehen. Stattdessen wird er auf der Tribüne neben Watzke, Zorc und Co. Platz nehmen. Sein Feuer und seine Emotionen werden aber wohl bis auf den Rasen des Signal Iduna Parks zu spüren sein - egal in welcher Position.