Fußball-Fans müssen sich in der kommenden Saison auf einen neuen Modus in der Qualifikation für die UEFA Champions League und UEFA Europa League einstellen.

Geändert wurden die Quotenplätze für einen direkten Startplatz. Die vier besten Nationen (Spanien, Deutschland, England, Italien) in der Fünfjahreswertung stellen nun alle vier direkte Starter. Der Bundesliga-Vierte muss im August also nicht mehr in die Playoffs.

In der Europa League ändert sich für die Bundesliga nichts. Der Bundesliga-Sechste steigt weiter in der zweiten Qualifikationsrunde ein. Pokalsieger und Liga-Fünfter sind direkt in der Gruppenphase. Ab der Gruppenphase bleibt das Format wie gehabt, nur die Anstoßzeiten ändern sich.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick: