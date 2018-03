Anzeige

Bayern München: Thiago verletzt sich bei Spiel in Istanbul Bayern-Torschütze Thiago verletzt / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Thiago verletzte sich in Istanbul am Sprunggelenk © Getty Images

Wegen Schmerzen unter der Fußsohle ist die Partie in Istanbul für Thiago noch in der ersten Halbzeit beendet. Zuvor bringt der Spanier den FC Bayern in Führung.