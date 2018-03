Der FC Bayern hat nach einem 3:1-Sieg gegen Besiktas Istanbul das Viertelfinale der Champions League erreicht. Thomas Müller spricht von einem komischen Erfolg.

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky, ZDF und aus der Mixed Zone zusammen:

Besiktas Istanbul - FC Bayern München 1:3

Thomas Müller (FC Bayern): "Es war sehr laut heute. Vor allem wenn die Pfiffe kamen, verstand man auf dem Platz fast gar nichts. Es fehlte heute an Struktur und wir haben viele Bälle leichtfertig verloren. Es war irgendwie ein komischer Sieg. Es war hektisch, von den Fans her, zudem war auch Besiktas mit seinem Pressing hektisch, sodass wir uns leider anstecken haben lassen. Aber bei einem 3:1-Sieg haben wir nicht alles falsch gemacht. Wir haben letztlich unsere Aufgabe erfüllt."

Jerome Boateng (FC Bayern): "Wir wussten, dass hier eine gute Stimmung herrscht. Wir haben versucht, von Beginn an konzentriert zu spielen. Wir hatten ein paar unnötige Ballverluste, aber unter dem Strich haben wir das gut gelöst. Und es war besser, dass ich Gelb gesehen habe, als dass Mats Hummels die zweite Gelbe Karte erhielt."

...über die Trainersituation: "Das ist bei uns kein Thema, weil wir uns auf die Spiele konzentrieren. Der Trainer lässt gar nichts aufkommen. Er macht eine tolle Arbeit und, wir haben große Ziele zusammen. Die Trainerdiskussion brauchen wir jetzt nicht führen, weil wir sind mitten in der Saison."

Mats Hummels (FC Bayern): "Es ist natürlich ganz wichtig, dass die Mentalität jetzt immer stimmt, dass sie in jedem Spiel da ist. Wenn man mal einen Konzentrationsabfall hat, ist es nämlich schwer, die Konzentration wieder aufzubauen. Beim 3:1 in der 86. Minute hat man deutlich gesehen, dass wir nicht aufstecken, weiter Gas geben und unser Spiel machen. Aktuell ist die Mentalität bei uns herausragend."

…über den Traum der Meisterschaft am Wochenende: "Das kann natürlich eintreffen, aber ich glaube nicht, dass sowohl Schalke als auch Dortmund gleichzeitig verlieren werden. Das wäre bei einem Sieg von uns gegen Leipzig (So., ab 18. 00 Uhr im LIVETICKER) die Voraussetzung. Das werden wir dann am Sonntag sehen. Doch ich rechne nicht damit."

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern): "Das ist eine Atmosphäre, die es in ganz wenigen Stadien Europas gibt. Besikats war bisher zu Hause unbesiegt. Es ist nicht einfach hier zu gewinnen. Dass man nach einem 5:0 nicht ganz so konzentriert spielt, ist menschlich."

...über die Gelben Karten von Rafinha, Boateng und Hummels: "Vor dem Spiel habe ich schon darauf hingewiesen, dass wir diszipliniert spielen müssen. Das ist der einzige Wermutstropfen heute, dass wir zu viele Gelbe Karten bekommen haben."

...über Manuel Neuers Rückkehr: "Es wird keinen Druck vom Verein geben. Es sieht sehr gut aus bei ihm. Die Physiotherapeuten und Mediziner werden entscheiden, wann er wieder anfängt zu trainieren. Ich glaube, er wird im April zurück kommen."

...über Thiagos Verletzung: "Thiagos Auswechslung war keine Vorsichtsmaßnahme. Er hat gesagt, dass er an der Fußsohle einen Schmerz verspürt hat. Die erste Einschätzung ist aber nicht ganz so schlimm. Morgen wird ein MRT Aufschluss liefern."

…über Sandro Wagner als vollwertige Alternative für Robert Lewandowski: "Er hat sich überragend in die Mannschaft eingefügt und ist sehr wissbegierig. Zudem trainiert Sandro stets hervorragend. Er ist läuferisch und kämpferisch stark und hat schon einige Tore für Bayern erzielt. Ich freue mich für ihn, dass er heute auch in der Champions League getroffen hat. Vielleicht brauchen wir ihn auch bald mal, wenn es eng wird, zusätzlich zu Lewy - und dann trifft er hoffentlich wieder."

…über die Rolle rückwärts, die Karl-Heinz Rummenigge vor Kurzem ansprach: "Ich habe mit Karl-Heinz darüber nicht gesprochen. Wir haben gestern nur gemeinsam die beiden Champions-League-Partien in der Konferenz verfolgt."

ZDF-Reporter Jochen Breyer bedankte sich bei Jupp Heynckes mit folgenden Worten: "Heute haben wir ein Interview geschafft, ohne über ihre Zukunft zu sprechen." Der Bayern-Trainer lachte und entgegnete beim Rausgehen: "Ich habe ja auch eine große Zukunft vor mir."

Senol Günes (Trainer Besiktas): "Ich bin traurig. Beide Spiele endeten mit unerwartet vielen Toren. Aber der Gegner hat eben ein starkes Team."

Oguzhan Özyakup (Besiktas): "Wir haben das Duell bereits im Hinspiel verloren, sodass dieses Spiel nur einen formellen Charakter hatte. Wir wolllen die türkische Super League gewinnen und nächstes Jahr in der Champions League noch stärker zurückkommen."

