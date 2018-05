Ausgerechnet vor dem Halbfinal-Rückspiel beim AS Rom herrscht Unruhe beim FC Liverpool (Mittwoch, 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Co-Trainer Zeljko Buvac, langjähriger Vertrauter von Jürgen Klopp, hat aus persönlichen Gründen eine Auszeit bis Saisonende genommen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel im Stadio Olimpico nimmt Klopp dazu Stellung und spricht über seinen Plan für den Einzug ins Finale.

+++ Romas Comeback gegen Barca eine "Warnung" +++

"In diesem Spiel war Rom einfach williger und bereiter als Barcelona. Ich habe keine Warnung gebraucht, aber jetzt gibt es eben noch eine", sagt Klopp über Romas Viertelfinale.

+++ Klopp über Romas Heimvorteil +++

"Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Wir müssen bereit sein und wir werden bereit sein. Wenn Rom 3:0 gewinnen sollte, dann ziehen sie ins Finale ein. Wir sind in einer viel besseren Ausgangslage, aber nicht in einer perfekten. Rom hat zuhause in der Champions League noch kein Tor gefangen und wir haben noch nie verloren. Irgendeine Serie wird eventuell zu Ende gehen. Egal was wir besprechen, es ist immer noch ein Spiel zu spielen", sagt Klopp.

+++ Klopp lobt Roms Geste +++

Rom trägt beim Aufwärmen ein Shirt mit einer Botschaft für den lebensgefährlich verletzten Liverpool-Fan. "Das ist eine ganz tolle Geste. Der Klub hat schon sehr große Gesten gezeigt. Es treffen zwei Teams aufeinander, die es verdient haben. Es geht nicht um irgendeine Schlacht. Rom hat sich auch im Hinspiel gut präsentiert und ist immer drangeblieben. In diesen Momenten sollten alle Fußballfans zusammenhalten und gegenseitig Respekt zeigen", sagt Klopp.

+++ Personalsituation +++

"Es sind alle fit und bereit. Adam Lallana ist da, er wird vielleicht ein paar Minuten bekommen. Wenn es noch ein Spiel gibt, würde ich sagen, er ist auf jeden Fall dabei. Joe Gomez ist nicht dabei, er hat sich gegen Stoke eine Verletzung zugezogen", sagt Klopp über die Personalsituation.

+++ Klopp über Salahs Aufgaben +++

"Jeder Spieler hat seine Aufgabe. Jeder Stürmer hat auch seinen Defensivpart. Mo Salah macht das auch, aber Mane und Firmino machen das vielleicht mehr. Das heißt nicht, dass alle Spieler tief in der eigenen Hälfte stehen. Wenn du den Ball gewinnst, brauchst du vorne Optionen. Das macht Mo auch so gut. Wir haben zwei Tore gegen Rom so erzielt, weil er in der Position stand", sagt Klopp.

+++ Klopp spricht über Salah +++

"Er ist reifer geworden und hat viel Selbstvertrauen dazugewonnen. Er ist noch mal erwachsener geworden. Ich habe ihm nicht erklärt, wie man Tore erzielt. Der beste Stürmer der Welt wird man nicht mit 18, es geht auch um Erfahrung. Er hatte Anlaufschwierigkeiten aber er hat sich super durchgebissen. Die Teamkollegen lieben es, ihn zu unterstützen. Das ist das Erfolgsgeheimnis", sagt Klopp über Goalgetter Mohamed Salah.

+++ Klopp fordert Mut +++

"Es geht darum, aktiv zu sein. Wir sind auch sehr schwer zu bespielen. Wir müssen mutig sein und nach vorne spielen. Wir können die Ausgangslage besser ausnutzen als Rom. Sie müssen immer mehr Risiko gehen. Das müssen wir ausnutzen", sagt Klopp. "Es ist noch nicht entschieden, das ist alles, was wir wissen. Wir müssen einfach bereit sein."

+++ Klopp: Geschichte irrelevant +++

"Die ruhmreiche Historie von Liverpool ist großartig. Aber keiner glaubt, dass uns das irgendwie helfen könnte. Es ist einfach ein Spiel in einer wunderbaren Stadt. Geschichte passiert nicht, wenn man darüber spricht. Man muss es einfach machen. Wir müssen einfach nur unser Bestes geben und Fußball spielen", sagt Klopp.

+++ "Wollen unbedingt ins Finale" +++

"Die Leistung, die mein Team gezeigt hat, war großartig. Ich denke, dass wir es verdient haben, hier zu sein. Wir wollen für unsere Träume kämpfen und unbedingt ins Finale", sagt Klopp. "Nach dem 5:2 hatten viele das Gefühl, dass wir das Spiel verloren hätten. Aber Rom muss 3:0 gewinnen. Wir werden morgen nicht in der Kabine bleiben. Wir wollen gewinnen. Für uns ist es eine große Möglichkeit."

+++ Klopp bügelt Buvac-Nachfrage ab +++

"Es gab vom Klub ein Statement, mehr wollen wir dazu nicht sagen", wiegelt Klopp die Nachfrage zu Buvac ab.

+++ Klopp hofft auf friedliche Unterstützung +++

"Wir sind uns alle einig, dass es ein Fußballspiel ist. Die Kämpfe sollten nur auf dem Platz innerhalb der Regeln ausgetragen werden. Wer sich nicht daran hält, sieht die Rote Karte. Wir haben viel darüber gesprochen. Der verletzte Fan soll unsere Unterstützung fühlen. Ich hoffe, dass es jeder verstanden hat. Alle sollen friedlich zum Stadion laufen können und sich ein intensives Match anschauen können", sagt Klopp.

+++ Klopp löst Wijnaldum ab +++

Jetzt spricht der Liverpool-Trainer.

+++ Wijnaldum strotzt vor Selbstvertrauen +++

"Je weiter man kommt, desto größer wird das Selbstvertrauen", sagt Wijnaldum.

+++ Angst vor Rom? +++

Angesprochen auf Roms Comeback-Qualitäten sagt Wijnaldum: "Klar, sind wir uns dessen bewusst. Aber wir haben auch gezeigt, dass wir gegen gute Mannschaften bestehen können und sie schlagen können. Wir wollen unseren Vorsprung verteidigen. Wir sind auf keinen Fall verängstigt und wissen, worauf es ankommt."

Rom gewann im Viertelfinale nach einem 1:4 im Hinspiel in Barcelona das Rückspiel mit 3:0.

+++ Wijnaldum träumt vom Finale +++

"Sobald man einmal in der Champions League gespielt hat, träumt man davon, ins Finale zu kommen. Das wäre für uns großartig", sagt Wijnaldum.

+++ Ausschreitungen vor dem Hinspiel +++

"Wir haben es erst nach dem Spiel erfahren. Wir waren niedergeschlagen. Wir müssen uns um andere Dinge kümmern und weitermachen. Fußball ist ein Spiel der Freude und das genießen. Jeder sollte dabei aber auch sicher sein", sagt Wijnaldum. "Es beeinträchtigt die Vorbereitung, aber das musst du ausblenden."

Bei Ausschreitungen vor dem Hinspiel wurde ein Fan des FC Liverpool lebensgefährlich verletzt.

+++ Über die Unterstützung der Fans +++

"Sie sollen die Liebe zum Spiel zeigen, ruhig bleiben und uns anfeuern. Es wäre schön, wenn viele nach Rom kommen und uns anfeuern", sagt Wijnaldum.

+++ Wijnaldum blockt Frage zu Buvac ab +++

"Das steht mir nicht zu, darüber zu sprechen", sagt Wijnaldum über die Buvac-Thematik. Der Fokus liege auf dem Spiel.

+++ Es geht los +++

Zunächst steht Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum Rede und Antwort.

"Wir haben uns vorbereitet wie immer. Das gleiche Hotel, die gleiche Routine. Wir haben uns natürlich über die zwei späten Gegentore geärgert, aber hätte uns vorher jemand gesagt, dass es 5:2 ausgeht, hätten wir das auch genommen", sagt der Niederländer.

+++ Streit mit Klopp? +++

Zuletzt kam es nach SPORT1-Informationen immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Klopp und Buvac. Ein neuerlicher Streit nach dem 0:0 gegen Stoke City am Wochenende könnte nun auch zu Buvac' vorzeitigem Abgang geführt haben.

Ein wildes Gerücht aus Buvac' Heimat Bosnien sorgte am Dienstag zusätzlich für Aufsehen. Das Portal Pravda BL will erfahren haben, dass der 56-Jährige im Sommer den FC Arsenal als Nachfolger von Arsene Wenger übernehme.

+++ Statistik spricht für Liverpool +++

Die Reds sind als einziges Team im Wettbewerb noch ungeschlagen. Nach dem deutlichen 5:2-Sieg im Hinspiel könnte sich Klopps Team sogar eine knappe Niederlage leisten.

Klopp huldigt Salah und kritisiert Schiedsrichter

Die Roma hat sich längst nicht aufgeben und wittert nach den beiden späten Treffern im Hinspiel ihre Chance. Die furiose Aufholjagd im Viertelfinale gegen den FC Barcelona, als das 1:4 aus dem Hinspiel durch einen 3:0-Erfolg im heimischen Olympiastadion noch gedreht wurde, gibt zusätzlichen Auftrieb.

