Die größte Bühne des Klubfußballs, das Finale der Champions League, davon lässt sich doch ein Jürgen Klopp nicht beeindrucken. Der Coach des FC Liverpool lachte, er scherzte mit einem Reporter über dessen tiefe Stimme, er genoss die Aufmerksamkeit bei der Pressekonferenz vor einem der wichtigsten Abende seine Karriere. Kein Spur von Nervosität.

"Es ist echt groß, echt groß", sagte Klopp über das Duell mit Titelverteidiger Real Madrid am Samstag im Nationalstadion Kiew (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), "aber es ist nur Fußball, und wir wollen so normal wie möglich damit umgehen."

Unbändige Leidenschaft trifft besondere Eleganz, der impulsive Klopp den bedächtigen Zinedine Zidane. Der "Egyptian King" Mohamed Salah fordert "CR7" Cristiano Ronaldo heraus - und Toni Kroos kann deutsche Fußball-Geschichte schreiben.

Klopp lacht über Fragen und schwärmt von Zidane

Die Welt verspricht sich ein wahres Spektakel und blickt mit gespannter Erwartung auf das überaus reizvolle Endspiel.

Real Madrid will dritten Erfolg in Serie

Und wer sich da gegenübersteht: Zwei der renommiertesten Teams in Europa mit einer glorreichen Geschichte voller Titel, Triumphe, aber auch tragischer Momente greifen nach dem Henkelpott.

Die Anhänger der Reds treibt seit Jahren die Sehnsucht nach einer magischen Finalnacht wie jener 2005 in Istanbul, als gegen den AC Mailand ein unvergessenes Comeback gelang. Die Königlichen können zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren die wichtigste Europacup-Trophäe gewinnen.

Liverpools Coach Klopp wird auf den gleichen Hochgeschwindigkeitsfußball setzen, der den LFC in dieses Endspiel brachte. Sein brillantes Offensivtrio mit dem genialen Mohamed Salah und den kaum weniger begabten Roberto Firmino und Sadio Mane soll auch Real den Kopf verdrehen.

Kroos kann Geschichte schreiben

Madrid vertraut seinem deutschen Taktgeber Kroos, der Aura seines Kapitäns Sergio Ramos und der Genialität Cristiano Ronaldos. Reals Schlüsselspieler sollen für den Klub Geschichte schreiben, es wäre Ronaldos fünfter Triumph in der Königsklasse und für Kroos der vierte, der ihm zum erfolgreichsten deutschen Profi in der Champions League krönen würde vor Bayern-Legenden wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller oder Uli Hoeneß.

Alonso: Liverpool braucht ein perfektes Spiel

Die Madrilenen stoppen soll Loris Karius im Tor der Reds. Der frühere Mainzer hat sich Klopps Vertrauen verdient, von seiner Leistung wird ebenso viel abhängen wie vom überragender Spieler der Premier League. Der Ägypter Salah hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. Der 25-Jährige schoss nicht nur die Reds nach Kiew, er schoss seine Pharaonen auch zur Fußball-WM in Russland. "Mo ist ein fantastischer Junge", sagt Klopp.

So können Sie das Champions-League-Finale 2018 live verfolgen:

TV: ZDF und Sky

LIVESTREAM: ZDF.de und Sky Go

LIVETICKER: SPORT1.de