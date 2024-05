Das bittere Los eines Weltstars von Real Madrid

Diese Aussage fiel nur wenige Tage vor dem Comeback von Courtois für Real Madrid am Wochenende, bei dem 3:0-Sieg gegen Cadiz behielt er direkt mal eine Weiße Weste. Vor allem in der zweiten Hälfte konnte er sich mehrmals auszeichnen und bekam dafür von RealTotal die Note 2. Durch die zeitgleiche Niederlage von Barcelona durfte er anschließend auch direkt die spanische Meisterschaft feiern .

Zoff mit Belgiens Coach Tedesco

Courtois kann erneut zum Real-Helden werden

Apropos FC Bayern: Für das Rückspiel gegen die Münchner wird Trainer Carlo Ancelotti erneut auf den Ukrainer Andriy Lunin setzen. Das bestätigte der Italiener auf der Pressekonferenz am Dienstag: „Lunin wird spielen. Courtois war gut, aber er braucht noch Zeit, um wieder in Bestform zu kommen.“

Nach dem Finale gegen Liverpool war Courtois zum Man of the Match gewählt und von der Presse als „belgische Mauer“ gefeiert worden. Die Marca schrieb damals sogar: „Aus Courtois‘ Händen sollte man einen Guss herstellen und sie in einem Museum ausstellen.“ Für die as war er einfach nur „außergewöhnlich“.