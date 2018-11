Borussia Dortmund kommt gegen den FC Brügge nicht über ein 0:0 hinaus. Damit sind die Dortmunder zwar eine Runde weiter, haben allerdings den Gruppensieg aus der eigenen

Enttäuschung auch beim FC Schalke. Die Königsblauen mussten sich mit 1:3 beim FC Porto geschlagen geben und haben damit die letzte Chance auf den Gruppensieg verspielt.

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky, DAZN und aus der Mixed Zone zusammen:

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): Natürlich freuen wir uns, dass wir uns für das Achtelfinale qualifiziert haben. Damit haben wir ein Ziel erreicht. Es war ein sehr schweres Spiel, aber das war für mich keine Überraschung. Auch Atletico hat sich gegen Brügge schwer getan. Das ist eben die Champions League. Brügge hat sehr gut verteidigt, wie schon vor drei Monaten. Überraschenderweise haben sie nicht 5-3-2, sondern im 4-4-2 verteidigt. Das war sehr kompakt und wir konnten die Lücke nicht finden. Manchmal hätten wir schneller und präziser spielen müssen. Das hat uns ein wenig gefehlt. Da hätten wir ruhig bleiben und nicht überhastet spielen müssen, denn bei Kontern können sie sehr gefährlich sein. Diese Mannschaft hat 4:0 in Monaco gewonnen.

Manuel Akanji (Borussia Dortmund): Brügge hat sich auf das Verteidigen konzentriert. Eigentlich haben wir es geduldig gespielt und nicht die Nerven verloren. Dann sind wir in 1-2 Situationen in dumme Konter gelaufen. Über 90 Minuten haben wir es gut gemacht. Wir hatten mehrere Chancen, obwohl sie so tief gestanden sind. In der ersten Halbzeit hätten wir schon das Tor machen können. In der zweiten Halbzeit hatten wir noch ein paar Chancen. Schlussendlich ist das Weiterkommen das Wichtigste. Am Ende hat uns die Entschlossenheit, wirklich das Tor machen zu wollen, gefehlt. Wir haben ein paar Chancen gut rausgespielt, aber dann ging der Schuss nicht rein. Es war nicht unser bestes Spiel heute. Atletico muss jetzt auch erstmal das letzte Spiel gegen Brügge gewinnen. Aufgrund der Chancen, die wir hattten, hätten wir das Spiel gewinnen müssen, aber ich glaube es ist trotzdem so okay.

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund): "Es war ein sehr zähes und auch kein gutes Spiel von uns. Wir haben in der ersten Halbzeit zwei hundertprozentige Chancen gehabt. Danach wurde es immer schwieriger. Wir haben dann einfach die Lücke nicht gefunden. Primär ist aber die Qualifikation für das Achtelfinale."

