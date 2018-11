Jürgen Klopp und dem FC Liverpool droht in der Champions League das Aus in der Vorrunde (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER).

Die Reds verloren am fünften Spieltag der Gruppenphase vor den Augen von Schauspieler Leonardo Di Caprio, Musiker Mick Jagger und Weltmeister-Trainer Didier Deschamps bei Paris Saint-Germain mit 1:2 (1:2) und fielen hinter das französische Starensemble zurück. Auch der direkte Vergleich ging nach dem 3:2 an der Anfield Road an Paris.

Sieg für Liverpool Pflicht

Mit sechs Punkten liegt Liverpool hinter PSG (8) und Neapel (9), das mit 3:1 gegen Roter Stern Belgrad gewann (Die Tabelle der Gruppe C). Am letzten Spieltag kommt es zwischen Neapel und Liverpool an der Anfield Road zum direkten Duell um den Einzug in die nächste Runde - vorausgesetzt, Paris punktet in Belgrad.

Dann braucht der englische Vorjahresfinalist wegen des 0:1 aus dem Hinspiel gegen Neapel einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, um doch noch weiterzukommen. Sollte Paris überraschend in Belgrad verlieren, würde den Reds auch ein Erfolg mit einem Tor Unterschied reichen. Ein Sieg ist aber auf alle Fälle Pflicht.

Bernat und Neymar treffen

Für Paris, bei dem Nationalspieler Thilo Kehrer in der Startelf stand, war der Sieg eminent wichtig. Denn mit einer Niederlage wäre das Team von Thomas Tuchel ausgeschieden (Spielplan und Ergebnisse).

Der ehemalige Bayern-Spieler Juan Bernat erzielte in der 13. Minute für die Gastgeber die Führung, Neymar (30.) legte per Abstauber nach, nachdem Edinson Cavani noch an Liverpools Torwart Alisson gescheitert war. James Milner ließ Liverpool mit einem Foulelfmeter kurz vor der Pause wieder hoffen.

Mick Jagger (r.) und Leonardo Di Caprio (M.) waren in Paris zu Gast © Getty Images

Doch auch nach dem Seitenwechsel konnte Liverpool kaum offensive Gefahr entfachen. Paris verteidigte gut und ließ die drückenden Engländer kaum zu Chancen kommen.

Für Klopp und Liverpool geht der Auswärts-Fluch weiter. Die letzten fünf Auswärtsspiele in der Königsklasse gingen verloren. Zum ersten Mal überhaupt hat der Klub alle drei Auswärtsspiele in der Vorrunde des Wettbewerbs verloren.