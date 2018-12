Borussia Dortmund reist ohne sechs Stammspieler zum entscheidenden Spiel um den Gruppensieg in der Champions League zum AS Monaco. (Champions League: AS Monaco - Borussia Dortmund am Dienstag um 21 Uhr im LIVETICKER)

Der BVB flog ohne die angeschlagenen Marco Reus (Oberschenkelprobleme), Thomas Delaney (Wadenprobleme), Jacob Bruun Larsen und Lukasz Piszczek (beide Knieprobleme) sowie Jadon Sancho, der nach einem Trauerfall in der Familie freigestellt wird, und Axel Witsel ins Fürstentum. Der Mittelfeldspieler erhält eine Pause.

Die Dortmunder müssen bei den Monegassen gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage von Atletico Madrid beim FC Brügge hoffen, um noch als Gruppenerster ins Achtelfinale einzuziehen. Ein Platz unter den besten 16 Teams ist dem BVB hingegen nicht mehr zu nehmen.