Der Mannschaftsbus der TSG Hoffenheim fuhr gerade am Baden-Airpark vor, da stand die Kiste Warsteiner schon bereit.

Trainer Julian Nagelsmann und seine Profis bedienten sich am Dienstagmittag allerdings nicht am Proviant der kleinen Rom-Reisegruppe, die sich am Terminal-Eingang für ihren Flug in Stimmung brachte. Zwar geht es nur noch um den "Trostpreis", die letzte Champions-League-Reise des Bundesligisten soll aber keine Jux-Fahrt werden.

Obwohl die Chancen schlecht stehen, möchten die bereits ausgeschiedenen Kraichgauer am Mittwoch beim englischen Meister Manchester City wenigstens den Einzug in die Europa League schaffen. (Champions League: Manchester City - 1899 Hoffenheim ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Hoffenheim peilt CL-Premierensieg an

Mit an Bord des Fluges EW 5202 ging die Hoffnung, dass im letzten Anlauf doch noch der Premierensieg in der Königsklasse gelingt. Auch für den scheidenden Trainer wäre es das lang ersehnte "erste Mal".

"Es ist vorerst unser letztes Spiel in der Champions League. Wir sollten das genießen und befreit aufspielen. Wir haben nicht viel zu verlieren", sagte Nagelsmann, der auf seinen Kapitän und Abwehrchef Kevin Vogt verzichtet: "Er ist derzeit nicht auf dem Höhepunkt. Das ist ihm und mir bewusst. Das liegt aber daran, dass er extrem viele Spielminuten hat, sein Akku ist gerade nicht so voll. Er kriegt die Pause, um ihn aufzuladen."

Die Ausgangslage für die TSG vor dem letzten Spiel in der Gruppe F ist allerdings denkbar ungünstig. Die Hoffenheimer müssen gewinnen, gleichzeitig muss Schachtjor Donezk gegen Olympique Lyon verlieren. (SERVICE: Tabellen der Champions League)

Dass die Chancen so schlecht stehen, liegt an der desaströsen Europacup-Bilanz. Die Kraichgauer haben in insgesamt 13 Partien (inklusive Europa League) nur einen Sieg geholt.

Nagelmann: "Will in Manchester gewinnen"

Nagelsmann, der auf die gesperrten Kerem Demirbay und Adam Szalai verzichten muss, peilt immer den Sieg an. "Ich will auch in Manchester gewinnen", hatte der Coach gleich nach dem besiegelten Aus in der Champions League gesagt.

Den Hoffenheimern könnte entgegenkommen, dass Manchester den Einzug ins Achtelfinale bereits klargemacht hat. Teammanager Pep Guardiola, der mit seinem Klub am Samstag die erste Saison-Niederlage in der Premier League kassiert (0:2 beim FC Chelsea) und die Tabellenführung verloren hat, wird einige Stars schonen.

Ob die deutschen Nationalspieler Leroy Sane und Ilkay Gündogan auflaufen, ist noch offen. Sane jedenfalls möchte den nötigen Punkt für die Behauptung der Spitzenposition einfahren: "Wir haben gegen Hoffenheim noch ein Ziel - wir wollen Gruppensieger werden."

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Manchester: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Danilo - Gündogan, Delph - Bernardo Silva, Foden, Sane - Gabriel Jesus

Hoffenheim: Baumann - Bicakcic, Hübner, Adams - Kaderabek, Zuber, Grillitsch, Kramaric, Schulz - Joelinton, Belfodil

Schiedsrichter: Andreas Ekberg (Schweden)

