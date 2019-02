Der Einsatz von Bayern-Star Franck Ribery gegen den FC Liverpool ist noch ungewiss – doch der Grund dafür ist ein ausgesprochen Schöner.

Der Franzose wurde in der Nacht von Sonntag auf Dienstag zum fünften Mal Vater. Wie er auf Twitter verriet, sind seine Ehefrau und Tochter wohlauf.

Der 35-jährige Mittelfeldspieler vom FC Bayern schrieb weiter, dass er auf dem Weg nach Liverpool zu seinen Teamkollegen sein. Dort wird er noch am Montagabend erwartet (Champions-League-Achtelfinale: FC Liverpool - FC Bayern Di., ab 21 Uhr im LIVETICKER, alle Infos dazu auch ab 20.30 Uhr im Fantalk im TV auf SPORT1).

Anzeige

Kovac lässt Einsatz von Ribery offen

Ob Bayern-Coach Niko Kovac ihn gegen Jürgen Klopps Team auflaufen lässt, steht aber noch nicht fest.

Ribery habe "so gut wie gar nicht geschlafen", sagte Kovac auf der Pressekonferenz. Der Offensivspieler sei "gerädert". (Die Pressekonferenz zum Nachlesen)

Mit dem SPORT1 Messenger keine News mehr verpassen – Hier anmelden | ANZEIGE

Die Entscheidung über einen Einsatz soll laut Kovac erst am Dienstag fallen: "Ich werde noch mit Franck sprechen wie er sich fühlt. Wie die Antwort ausfällt, weiß ich auch noch nicht. Wir werden morgen entscheiden."

Hoffnung bei Coman und Boateng

Optimistisch klingt Kovac bezüglich des Einsatzes von Kingsley Coman. "Es wird von Stunde zu Stunde besser. Wir haben noch 24 Stunden, um ihn hinzubekommen. Wir sind optimistisch, dass wir ihn in der Form sehen, in der wir ihn in den vergangenen Wochen gesehen haben", sagte Kovac am Montag: "Er muss absolut schmerzfrei sein."

Am folgenden Abschlusstraining an der Anfield Road nahm Coman teil. Der 22-Jährige hatte gegen Ende des 3:2 beim FC Augsburg eine Blessur am linken Sprunggelenk erlitten. "Es sieht positiv aus, es ist ein bisschen besser", hatte bereits Sportdirektor Hasan Salihamidzic geäußert.

Eine kleine Hoffnung besteht sogar noch bei Jerome Boateng, der wegen eines Magen-Darm-Virus in München geblieben war. Möglicherweise kommt er am Dienstag noch kurzfristig nach.

"Dies ist eine gefährliche Geschichte, er kann auch die Kollegen anstecken. Wir müssen abwarten, ob es Sinn macht, ihn noch hierher zu transferieren - nur wenn die Ärzte sagen, es ist nicht ansteckend", sagte Kovac.