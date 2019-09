Trainer Thomas Tuchel muss mit dem französischen Meister Paris St. Germain beim Champions-League-Auftakt gegen Real Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr) wie erwartet auf die beiden verletzten Offensivstars Kylian Mbappe und Edinson Cavani verzichten.

Auch der brasilianische Superstar Neymar wird aufgrund einer Sperre wegen Schiedsrichter-Beleidigung die ersten drei Gruppenspiele verpassen.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Neymar wird fehlen

Neymar hatte in der vergangenen Saison nach dem Ausscheiden von PSG im Achtelfinale der Königsklasse gegen den englischen Rekordmeister Manchester United (1:3/2:0) in einem Instagram-Post dem Schiedsrichtergespann um den Slowenen Damir Skomina die Schuld am Scheitern gegeben.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Auch Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer sind weiterhin angeschlagen. Mbappe (Oberschenkel) und Cavani (Hüfte) hatten sich Ende August beim Heimsieg gegen den FC Toulouse (4:0) verletzt.