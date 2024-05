Champions League: Beim BVB geht die Arbeit jetzt erst richtig los

Der BVB fällt weich! Den Dortmundern gelingt das, woran in den vergangenen Wochen und Monaten wohl noch nicht mal die fanatischsten Fans geglaubt hätten. Borussia Dortmund ist nach dem Sieg gegen Paris nur noch einen Schritt vom Königsklassen-Finale in Wembley entfernt.

Doch noch viel wichtiger als der Henkelpott in dieser Saison ist, bei aller berechtigter Euphorie, das Erreichen des Minimalziels: Das Königsklassen-Ticket für die kommende Spielzeit.

Königsklassen-Ticket wichtiger als der Henkelpott

Weitere 20 Millionen Euro sind durch den Endspiel-Einzug und den Titelgewinn noch drin. Geld aus Zuschauer-, Catering- und Merchandising-Einnahmen sind dabei noch nicht einmal eingerechnet. Zum Vergleich: In der Europa League muss ein Klub dafür schon ohne Punkverlust ins Halbfinale einziehen.

Der so bitter nötige Umbruch kann und muss nach dem Triumph gegen Paris nun endlich eingeleitet werden. Auf den BVB warten viele personelle Baustellen. Das Abschneiden in der Königsklasse darf darüber nicht hinwegtäuschen. Jede Position muss analysiert und hinterfragt werden. Denn in der Bundesliga, dem Kerngeschäft, laufen die Dortmunder der Konkurrenz deutlich hinterher.