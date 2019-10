RB Leipzig hat in der Champions League am dritten Spieltag der Vorrunde einen wichtigen Sieg eingefahren.

Die Roten Bullen setzten sich trotz eines Rückstands gegen Zenit St. Petersburg vor heimischem Publikum mit 2:1 (0:1) durch. Maßgeblichen Anteil daran hatte Marcel Sabitzer, der sein Team mit einem sensationellen Treffer zum Sieg führte.

SPORT1 fasst die Stimmen von DAZN, Sky und aus der Mixed-Zone zusammen:

Marcel Sabitzer über ...

... sein Traumtor zum 2:1: "Ja, richtig geil. Davon träumst du, dass der im Spiel auch so reingeht. Im Training üben wir es ja oft, Schüsse aus weiterer Distanz. Ich probiere es immer mal wieder und wenn er so reinfliegt ist das natürlich schön."

... das erwartet schwere Spiel gegen Zenit: "Es war ein schweres Spiel heute, wenn du ewig lange hinterherläufst nach einem Tor, das aus dem Nichts kommt. Das ist natürlich sehr intensiv und dann versuchst du das irgendwie zu drehen. Wir haben es gut gemacht, haben dann viel über die Außen gespielt, schießen das frühe 1:1 dann sind wir dran geblieben. Und dann machen wir direkt das 2:1 und das hat uns natürlich sehr geholfen in dieser Phase. Hintenraus hätten wir hinten raus durchaus höher gewinnen können. Oder früher zumachen können, sagen wirs mal so. Weil die hatten auch noch ein paar gute Situationen. Aber das passiert, wir haben alles nach vorne geworfen und Gott sei Dank ist das auch belohnt worden." (Die Tabelle der Champions League)

... zur Steigerung in der zweiten Halbzeit: "Wir haben uns dann durchgespielt im Zentrum. Die haben es gut gemacht in der Mitte, mit acht, neun Mann die Box verteidigt, da ist es schwer zu kombinieren. In der Halbzeit haben wir es angesprochen und haben ein bisschen was verändert."

Emil Forsberg über ...

... ein Sieg zum Jubeltag: "Es war ein geiles Fußballspiel – gerade in der zweiten Halbzeit. Da haben wir das, was wir uns vorgenommen hatten, noch besser umgesetzt. Viel besser kann mein Geburtstag nicht laufen." (Spielplan der Champions League)

Julian Nagelsmann über ...

... seine Mannschaft: "Ich würde nicht von Erleichterung sprechen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und dem Ergebnis und glaube, dass es am Ende hochverdient war. Wir sind trotz des Rückstands ruhig geblieben und haben uns zum Schluss belohnt. Wir haben es gegen die hohen Bälle Zenits, die nicht immer so leicht zu verteidigen sind, insgesamt gut gemacht. Wenn wir in St. Petersburg in 2 Wochen gewinnen, haben wir eine sehr gute Ausgangssituation für die restliche Gruppenphase."

...über das Traumtor von Sabitzer: "Die Ballannahme war schon nicht ganz einfach, weil der Ball lange unterwegs war. Beeindruckend war die Ruhe, die er dann hatte. Er hat sich Zeit genommen und mit Technik, aber gar nicht mal so hart, ein sensationell schönes Tor erzielt."

... seinen enthusiastischen Tor-Jubel: "Ich jubele immer viel, ich habe mich einfach so sehr gefreut"

Willi Orban (RB Leipzig)…

...über die Probleme in der ersten Halbzeit: "Wir hatten viel Ballbesitz und haben sehr viel um den Strafraum herumgespielt. Aber wir waren nicht zwingend genug und sind nicht oft auf die Grundlinie gegangen. Deshalb konnten wir kaum Chancen kreieren. Das haben wir in der zweiten Hälfte besser gemacht, mit mehr Mut und Zug nach vorne und Schüssen aus der zweiten Reihe. Da haben wir gezeigt, dass wir so erfolgreich sein können."

...über den Treffen zum 2:1 von Sabitzer: "Das war ein sensationelles Tor. Der lange Ball auf den zweiten Pfosten von Klostermann war glaube ich einen Tick länger, als er sein sollte. Aber auch da muss dann das Personal im Strafraum stehen. Die Verarbeitung und der Schuss waren überragend. Ein Traumtor."

...über die Aussichten in der Gruppe: "Das war ein wichtiger Sieg, aber es bleibt weiter ganz eng. Wir haben auf jeden Fall erst einmal unsere Aufgabe erfüllt."