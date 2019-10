Am 2. Spieltag der laufenden Champions League Saison 2019/20 können sich Fußballfans bereits auf ein absolutes Knallerspiel freuen.

Der FC Bayern gastiert beim Finalisten der Vorsaison Tottenham Hotspur - und DAZN zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge.

Kurz vor dem Anpfiff um 21 Uhr wird Moderator Alexander Schlüter die Übertragung eröffnen, Jan Platte und Jonas Hummels werden die Begegnung kommentieren.

Der Livestream ist sowohl am PC als auch auf sämtlichen mobilen Endgeräten zu sehen - die einzige Voraussetzung ist eine Internetverbindung.

Neben dieser Begegnung hat DAZN über 100 weitere Spiele der Königsklasse sowie Partien der Europa League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1 im Programm.

Ein Abonnement kostet monatlich 11,99 Euro, im Jahresabo lediglich 119,99 Euro. Hier könnt Ihr den Dienst einen Monat lang gratis testen.

Spurs gegen Bayern nicht auf Sky

In dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League. Die Partie zwischen Tottenham und Bayern hat sich DAZN gesichert, weshalb sie auf Sky lediglich in der Konferenz gezeigt wird.

Der Grund hierfür ist ein sogenanntes Picking System.

So sehen Sie die Champions League Saison 2019/20

Sky zeigt zwölf Spiele der Gruppenphase mit deutscher Beteiligung live und bietet an allen Spieltagen eine Konferenz an.

Der Streamingdienst DAZN zeigt 110 der 138 Spiele in der Königsklasse live, darunter zwölf Begegnungen mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase.

Zudem gibt es während der Partien im Fantalk auf SPORT1 (ab 20 Uhr LIVE im TV) alle Infos und Hintergründe zu den Spielen der deutschen Teams.