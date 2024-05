Wie Real Madrids Held einst bei Hannover 96 abgewatscht wurde

„Mein Ziel war es, zu einem Klub mit einer klaren Perspektive für mich zu wechseln. In Hannover komme ich in eine tolle Mannschaft und zu einem ambitionierten Trainer“ - „Joselu macht die Madrilenen unsterblich und sichert ihnen das Ticket für Wembley.“

Joselu einst bei Hannover 96 abgewatscht

Ancelotti beweist bei Real ein glückliches Händchen

„Selbst meine Träume sind nicht so schön wie heute“, gab sich der 34-Jährige nach der Partie glückselig. „Als Stürmer träumt man davon, Tore zu schießen, und wenn sie so sind wie heute, ist es noch besser. Am Ende werden Spiele mit Emotionen, mit Herz gewonnen. Carlo Ancelotti hat uns vor dem Spiel gesagt, dass man solche Spiele auch mit dem Herzen gewinnt. Und Real Madrid hat viel davon.“

Vor allem hatte Ancelotti gegen seinen Ex-Arbeitgeber aus München den richtigen Riecher. In der 81. Minute wechselte er Joselu für Federico Valverde ein, in der 88. und 91. Minute schlug er dann eiskalt zu. „Man träumt immer davon, im richtigen Moment zur Stelle zu sein. Und beim ersten Tor war ich bereit und habe die Situation erkannt. Und in diesem Moment waren sie müde, und sie haben fast das ganze Spiel über in einem tiefen Block verteidigt. Am Ende haben diese Minuten entschieden“, erklärte der Matchwinner.